VIDEO Vratile se Niprije! Ovako Miley Cyrus pjeva 'Čavoglave'

Članovi vokalno-instrumentalnog sastava Niprije su skupina osrednje talentiranih pojedinaca, koji se glazbom bave amaterski, ili se njome uopće ne bave. Zbog osjetljivosti tematike pjesama koje su 'poharale internet', zasad bi htjeli ostati anonimni. Također, smatramo da imena i prezimena u cijeloj priči nisu važna, rekli su nam davne 2019. članovi vokalno-instrumentalnog Niprije. Te su godine anonimni kreatori viralnih prepjeva Thompsonovih hitova dočekali svojih pet minuta slave obradama 'Bojne Čavoglave' u stilu božićnih 'Zvončića', 'Surfin' USA' Beach Boysa, 'Yesterday' od Beatlesa i pjesme 'Shallow' dueta Lady GaGa - Bradley Cooper. YouTube im je te hitove, međutim, uredno 'skidao'.

Sada, uoči Thompsonova koncerta na Hipodromu, Niprije su se vratile na TikToku. Ondje su opet objavili staru verziju Čavoglava u 'prepjevu' Miley Cyrus na melodiju njenog hita 'Wrecking ball' i izazvali brojne reakcije. Također, na svom TikToku imaju i obradu u stilu pjesme 'Take my breathe away' iz Top Guna te ostale prepjeve.

- Miley otpjevala u nadi da će biti predgrupa na hipodromu - napisale su Niprije u opisu pjesme.