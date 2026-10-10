VIDEO Zorica Kondža i Jakov Jozinović sinoć su za Gorana Bareta zapjevali 'Teške boje'

Zorica Kondža u petak navečer nastupila je u splitskom Fabrique Pubu, gdje je izvedbom pjesme 'Teške boje' odala počast Goranu Baretu, frontmenu grupe Majke, koji je preminuo u 62. godini.

Tužna vijest zatekla je splitsku pjevačicu dok se pripremala za nastup. S glazbenicima se odmah dogovorila da će u čast preminulom kolegi izvesti jednu od njegovih najpoznatijih pjesama.

- Bio mi je drag. Imamo večeras nastup u klubu ovdje u Splitu i baš smo se dogovorili da ćemo njemu u sjećanje odsvirati 'Teške boje'. Uvrstit ćemo tu pjesmu na repertoar - otkrila nam je Kondža prije nastupa.

Pokretanje videa... VIDEO Split: Zorica Kondža izvela pjesmu "Teške boje" u čast preminulom Goranu Baretu | Video: Ivo Cagalj/24sata

Pjesma 'Teške boje' jedan je od najvećih hitova grupe Majke. Tijekom godina postala je nezaobilazan dio domaće rock-scene i jedna od pjesama po kojima će se pamtiti Bare, glazbenik koji je svojim osebujnim glasom i autentičnim izričajem ostavio dubok trag na hrvatskoj glazbenoj sceni.

U sklopu svoje turneje 'Ja za čuda letim', otpjevao ju je sinoć i Jakov Jozinović koji je imao zakazan koncert u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru. I mladi glazbenik napravio je promjenu u repertoaru kako bi odao počast preminulom Goranu Baretu. Jozinović je kazao mu je Baretova pjesma 'Teške boje' jako draga, posebno zato što su i on i Bare iz Vinkovaca. Publika je najavu pjesme dočekala pljeskom i glasnim uzvicima.