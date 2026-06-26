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SNIMKA ZAPALILA INTERNET

VIDEO Zašto Edward Norton na utakmici priča sam sa sobom?

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Zašto Edward Norton na utakmici priča sam sa sobom?
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Foto: Imdb

SPOILER ALERT! Tko nije gledao kultni Klub boraca, a planira ga gledati, neka preskoči ovaj tekst ako ne želi da mu ga 'spoilamo'

Admiral

Gotovo tri desetljeća nakon što su se zajedno pojavili u kultnom filmu "Klub boraca", glumci Brad Pitt i Edward Norton ponovno su se našli u istom kadru, ovoga puta na tribinama Svjetskog nogometnog prvenstva. Njihov susret na utakmici između SAD-a i Turske 25. lipnja 2026. izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, a jedna Instagram objava savršeno je sažela duh trenutka, podsjetivši obožavatelje na jedan od najpoznatijih filmskih obrata svih vremena.

Video prikazuje dvojicu glumaca kako zajedno prate napetu utakmicu. U jednom trenutku obojica skaču i slave, nakon čega Norton uzima gutljaj pića. "S kim je Edward Norton razgovarao na tribinama na utakmici SAD-a i Turske!?", stoji u opisu videa.

Ovo pitanje izravna je aluzija na ključni zaplet filma "Klub boraca" iz 1999. godine, u kojem se na kraju otkriva da je lik Brada Pitta, anarhistični Tyler Durden, zapravo samo plod mašte i alter ego naratora kojeg glumi Edward Norton. Time se implicira da je Norton na tribinama zapravo bio sam i razgovarao sa samim sobom.

Foto: Imdb

Obožavatelji su odmah prihvatili šalu. Komentari ispod objave brzo su se ispunili citatima iz filma. "Koje je prvo pravilo, dečki?", upitao je jedan korisnik, referirajući se na najpoznatije pravilo Kluba boraca. Drugi su dodali: "Njegovo ime je Robert Paulsen" i "Tyler Durden ga je posjetio", pokazujući koliko je film i danas duboko ukorijenjen u pop kulturi. Objava je tako postala mjesto okupljanja za fanove koji su dijelili nostalgiju potaknutu neočekivanim susretom.

Foto: Imdb
 *uz korištenje AI-ja
 
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