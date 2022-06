Vidojev otac: 'Razgovarao sam sa šefom policije, nelogično je'

Ne znam kako je došlo do tih nalaza za mog sina kad su mi u policiji rekli da će se tek za dva mjeseca znati što i kako. Razgovarao sam sa šefom UKP-a koji mi je objasnio da se još ne može sve riješiti. Vjerujte, ne znam kakvi su to nalazi i jesu li u redu. Sad ću se raspitati o svemu pa ću imati uvid u situaciju. Ne vjerujem da se nešto pojavilo, a da me nitko nije kontaktirao, valjda je i vama to nelogično, rekao je Viktor Ristović, otac pokojnog Vidoja Ristovića za Kurir.

Srpski mediji u utorak su objavili rezultate nalaza obdukcije preminulog supruga Nikoline Ristović ex Pišek, a sad se Viktor, poznatiji kao Miša Grof, ponovno oglasio. Za 24sata je u utorak ispričao da nije dobio nikakve rezultate obdukcije, a sada i kako ga nitko od nadležnih institucija nije kontaktirao.

Prema pisanju srpskih medija, utvrđeno je da je smrt Ristovića nastupila 8. svibnja ove godine u 00:22 uslijed upale srčanog mišića, najvjerojatnije virusnog podrijetla.

Toksikološkom analizom utvrđeno je da je bio alkoholiziran i imao 2.83 promila u krvi. Konzumirao je sedative, ali u količini koja nije bila dovoljna izazovu smrt.

