Viktor je prvi polufinalist showa 'Hell's Kitchen', chef Gretić: 'Ma prekrasno, ostao sam bez riječi'

Jutro nakon servisa, u kojem se pokazao kao odličan zamjenik šefa kuhinje, Viktor je započeo pozitivnim stavom u showu 'Hell's Kitchen'.

- Dobre sam volje i energije. Prošli servis uspješno što mi je dalo energije za dogurati do kraja - rekao je.

Kad su se Viktoru pridružili i ostali kandidati, Mauro je odlučio iskoristiti priliku kako bi mu se još jednom zahvalio što se zauzeo za njega.

- Ostao sam iznenađen kad mi je Viktor držao leđa. Prvo pri serviranju, a onda i ispred chefa – doslovno sam ostao bez teksta!

- Ja mrzim nepravdu! Primijetio sam da je Mauro bio u opasnosti da dobije crnu pregaču, a toliko se trudio i htio sam pomoći da pravda pobjedi - skromno je rekao Viktor.

Lucija je, pak, bila spremna referirati se na svađu koju je Anel uzrokovao nakon servisa pa mu je rekla:

- Mene je apsolutno zasmetalo što si moje i Vehidovo ime uzeo u usta kad se nisi slagao s nečim. To nije prvi put da se tako nešto događa, to se događa ponovno i ponovno. Molim te da promisliš malo o svojim riječima jer nisi uvijek u pravu.

Anel je Luciji posebno zamjerio što ga je kritizirala jer nije znao što je tonka, pa mu je Viktor rekao:

- Nije problem što ne znaš što je tonka, ali rekao si da želiš raditi knedle, a u receptu je pisalo tonka. Nitko ti neće zamjeriti da pitaš što je tonka, a loše ispada ako nešto zezneš a da uopće nisi nikoga išta pitao.

Mauro je odlučio novoj prepirci stati na kraj i rekao kolegama:

- Pa ljudi moji, mi smo top pet! Mi si ne možemo dopustiti takav pristup, tu deračinu i tu agresiju.

Kandidati su se složili s Maurom pa su svi zaključili da je danas novi dan i novi početak. Top pet natjecatelja zatim se zaputilo u kuhinju gdje ih je čekao chef Gretić.

- Dobar servis jučer. Lucija, ti si bila najbolja - pohvalio je kandidate chef i najavio da je nagrada za pobjedu na današnjem izazovu imunitet:

- Anel, ako osvojiš imunitet, skidaš crnu pregaču, a ako osvoji netko drugi - ide ravno u polufinale.

- Mislim da u ovoj fazi nema tko ne bi volio dobiti imunitet - zaključio je Mauro.

Kandidati su trebali replicirati klasično jelo francuske kuhinje u autorskoj interpretaciji samog chefa Gretića. Radilo se o jelu pithivier - lisnatom tijestu punjenom nadjevom od povrća, goluba i guščje jetre. Za pripremu jela kandidati su imali 75 minuta, a chef im je naglasio da golub mora biti pečen medium rare te da jelo moraju prezentirati u komadu da ga chef sam razreže.

- Radio sam to nekad davno pa znam otprilike korake, ali bit će mi izazovno - rekao je Francuz Viktor, koji je jedini prepoznao o kojem se jelu radi te ujedno zaključio:

- Mislim da sam i u prednosti i u opasnosti.

- Mislim da će biti poprilično teško jer sitnice mogu prouzročiti velike probleme, ali dat ćemo sve od sebe - optimističan je bio Vehid.

Kandidati su prionuli na posao, računajući da moraju biti brzi i precizni kako bi sve dovršili na vrijeme, a chef im je odlučio pomoći savjetom oko motanja mesa u list kelja i lisnato tijesto. Svi su otprilike u isto vrijeme stavili svoje pithiviere u pećnicu, osim Viktora koji je kasnio i zadnji dodao svoje jelo u pećnicu, podigao temperaturu te pećnicu naknadno otvarao kako bi jelo još jednom premazao.

Kandidatima, kojima su se jela već neko vrijeme pekla, ovo se nije svidjelo pa su komentirali:

- Ako je dogovor pet ljudi u kuhinji, onda ćeš se i ti peti toga pridržavati, nema onda 'još bi malo namazao, još bi malo dignuo temperaturu jer sam zakasnio.

Lucija je dodala:

- To me stvarno nanerviralo, Viktor otvara pećnicu i reže - kakvo otvaranje pećnice, zna se da se to ne radi.

Sous chefovi su također zabrinuto komentirali hoće li im uspjeti jela. Ipak, sve jela lijepo su izgledala kad su ih kandidati izvadili iz pećnice.

- Kad otvorimo tu Pandorinu kutiju na tanjuru, onda ćemo vidjeti - komentirao je Mauro.

Slijedilo je kušanje i Vehid se prvi javio. Iako mu je chef rekao da je jelo okusom dobro i moćno, Vehidu je golub bio malo prepečen, što je on povezao s Viktorovim podizanjem temperature u pećnici.

- Definitivno mi smeta što je Viktor na svoju ruku dizao i spuštao temperaturu u pećnici jer je znao da to njemu tako odgovara, jer je dosta kasnije stavio nego mi. Mislim da je prvo trebao pitati nas sve ostalo da li se slažu s tim.

Mauru je golub također bio malo prepečen, ali chef ga je pohvalio:

- Inače su okusi pogođeni, dovoljno je slano.

Zatim je Viktor predstavio svoje jelo chefu Gretiću. Golub mu je bio savršeno pečen i pithivier mu se nije raspao pa mu je chef rekao:

- Super, bravo, apsolutno prekrasno!

Slične pohvale chef je imao i za Lucijino jelo. Ipak, Lucija je napravila malu grešku – pretanko je narezala guščju jetru. Anel je bio zadnji na redu za kušanje. Iako je njegovo jelo po okusu bilo fantastično, goluba je prepekao, a tijesto mu je na dijelovima bilo predebelo.

- Sve u svemu, ja sam jako zadovoljan, baš jako zadovoljan. Ne bih se sramio servirati nijedno od ovih jela, iskreno, ostajem bez riječi, ovo je prekrasno. Kad se sjetim kako ste vi kuhali prije dva i pol mjeseca, vjerojatno ni vi ne vjerujete kako kuhate - zadovoljna je bio strogi chef.

Na kraju, chefu je preostalo odabrati pobjednika i nakon što se jedno vrijeme dvoumio između Lucije i Viktora, odlučio je imunitet dodijeliti Viktoru, koji je postao prvi polufinalist 'Hell's Kitchena'!

- Mora Francuz napraviti najbolji pithivier. Koja bi sramota bila da ja pustim da netko pobijedi protiv mene na ovom jelu - našalio se Viktor.

- Mislim da smo pokazali zašto smo top pet - zaključio je Mauro.

Gretić je poslao kandidate u kuću na odmor, a slijedilo je i iznenađenje. Naime, kandidati su dobili priliku otići na predstavljanje novih kulinarskih aparata koji su ih impresionirali.

A već sutra kandidate čeka posljednja večera za goste, ali bez chefa Gretića! Kako će se snaći, tko ide u duel i tko su polufinalisti prve sezone 'Hell's Kitchena' – ne propustite sutra od 21:15.