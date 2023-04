Viktorija i Dino Rađa u izlasku: Skupa su dva desetljeća, a dugo ih je pratila urnebesna glasina

Bivša misica Viktorija Rađa (45) te bivši košarkaš Dino Rađa (55) viđeni su na koncertu Fosila koji se održao u utorak u Lisinskom. Ovaj par smatra se jednim od najstabilnijih na našoj sceni, a njihova ljubav započela je 90-ih godina prošlog stoljeća.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL



Ljubav se rodila u zagrebačkom restoranu 1995.godine, a šuškalo se i da je Dino zbog Viktorije ostavio prvu suprugu, bivšu košarkašicu Željanu s kojom ima sina. Šest godina nakon, 20.kolovoza 2001. godine, rekli su sudbonosno 'da' i to na jahti dugoj 20 metara pored Korčule. Viktorija je za vjenčanje umjesto klasične vjenčanice, odabrala bijelu haljinu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Bilo nas je sedam i skiper koji je radio na brodu i nitko nije znao da ćemo se vjenčati. I skiperu smo na pola kanala rekli da idemo u Korčuli oženiti se pa nas je pitao jesmo li normalni. Nakon uzimam, svi smo sletili u more, to je bilo genijalno i baš drugačije. Nakon toga smo nazvali roditelje i rekli 'e znate što ima novo, mi se vjenčali - rekla je Viktorija za IN Magazin.

Foto: Instagram

Nakon dvije godine, dobili su sina Roka, a 2008.godine i sina Niku. Unatoč obiteeljskoj idili, domaću javnost je godinama zabavljala glasina da Dino vara Viktoriju, ni manje ni više, nego s vjenčanim kumom Petrom Grašom. Priče su odlično zabavljale i bračni par, a bivša misica je o svemu progovorila tek nedavno.

- I ovo s Dinom i Petrom kad je izašlo, rekla sam, ja bih tome tko je izmislio taj trač došla i poljubila mu ruku jer nam je toliko uveselio život… To kako se mi zezamo s tim, to je genijalno - priznala je uz smijeh prilikom gostovanja u podcastu Dorijana Klarića 'Ajmo iskreno'.

Foto: Instagram

Komentirala je i glasine o tome kako ih je upravo ona uhvatila zajedno, pa završila u bolnici.

- Na psihijatriji, pa u bolnici i rodila zbog šoka, a tad sam nosila drugo dijete, Niku. Stvarno sam bila trudna tad i došao je taj trač do nas i ja sam stvarno rodila zbog Petra Graše Niku 27. veljače, zaista sam rodila… Zaista je Petar Grašo kriv što sam tad rodila jer smo se toliko rugali, on se toliko zezao da sam se ja smijala i meni je pukao vodenjak od smijeha - ispričala je kroz smijeh Viktorija.



