Vintage Industrial Bar u travnju donosi više od 15 koncerata

Zagrebački Vintage Industrial Bar u travnju donosi raznovrstan program koji uključuje koncerte domaćih, regionalnih i međunarodnih izvođača, popularne kvizove znanja, tematske slušaone, humanitarne večeri te program za djecu. Publiku očekuje više od dvadeset događanja tijekom mjeseca, s naglaskom na živu glazbu i alternativnu scenu.

Travanj započinje koncertom Jalla aux Yeux (1.4.), dok već 2. travnja na pozornicu stižu legendarni Kanda, Kodža i Nebojša. Tijekom prvog dijela mjeseca publiku očekuju i RH Space Orkestra (9.4.), Linkin Park Tribute (10.4.) te Mimika Orchestra (12.4.).

Sredina mjeseca donosi snažna koncertna imena poput Damira Avdića (15.4.) i benda Oxajo (16.4.), dok se krajem mjeseca program dodatno zahuktava uz Kultur Shock (23.4.) i Niku Turković (30.4.). Poseban naglasak stavljen je i na metal večeri koje će obilježiti nastupi bendova Cardiac Arrest, Cadaveric Incubator i Krlja (20.4.), te Monstrosity, Bio-Cancer, Reject The Sickness i Deadwood (21.4.).

Vintage Industrial Bar i ovog mjeseca nastavlja s popularnim kviz večerima. Glazbeni kviz održava se 6. travnja, dok se ZNAK – kviz znanja vraća u nekoliko termina tijekom mjeseca, uključujući 7., 14. i 28. travnja. Ovi programi redovito okupljaju brojne ekipe željne dobre zabave i natjecanja.

Tematske večeri i slušaone i ovog travnja zauzimaju važan dio programa. Publiku očekuje Novi val: Komisija za šund (3.4.), DJ Mario Kovač (4.4.), zatim Stuck in the 80's (17.4.), kao i Don't Stop The Dance – 80's & 90's Party (25.4.). Ljubitelji alternativne scene mogu uživati i u večeri Puštaj Nulte! (24.4.), dok će plesni podij dodatno zagrijati dobro poznati programi poput Dance Hard DJ Kneže (11.4.) i Alter 90's Party (10.4.).

U travnju će se održati i humanitarni koncert Riff za šapu (8.4.), namijenjen pomoći životinjama na kojem će svirati Rum Smugglers, Smrdljivi Martini, Brutala, Ocean of Another i Purple Stain – RHCP tribute, dok će ljubitelji festivala Wacken uživati u Wacken Warm Up programu (18.4.) te Wacken Demo Battleu (19.4.).

Vintage Industrial Bar i ovog mjeseca misli i na najmlađe. Zvučko – program za djecu održat će se 18. travnja te donosi prilagođen sadržaj za djecu i obitelji, uz glazbu i kreativne aktivnosti u dnevnom terminu od 10 do 13 sati.

Novost u Vintage Industrial Baru ovoga mjeseca je Driblanje u Vintageu, nova tribina koja će se održati u 13 i 27. travnja. U prvom izdanju gostuju Milan Badelj i Slaven Rimac – bivši reprezentativci koji su igračku karijeru zamijenili trenerskim izazovima. Publiku čekaju opušteni razgovor, zanimljive priče iznutra i prilika da im postave pitanja.

Dan kasnije, u Vintage se vraća Superval +, inicijativa koja podupire i promovira mlade izvođače. Fargo, Zippo i Lufter, mladi bend iz Kragujevca nastupit će na idućem izdanju ovog hvalevrijednog projekta, koji nastavlja međunarodnu suradnju s državama u kojima postoje inicijative slične Supervalu.

