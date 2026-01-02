Obavijesti

NOVI PROBLEMI

Violinist tuži Willa Smitha zbog seksualnog uznemiravanja: Traži odštetu zbog otkaza

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Violinist tuži Willa Smitha zbog seksualnog uznemiravanja: Traži odštetu zbog otkaza
Foto: YouTube

Profesionalni glazbenik Brian King Joseph tvrdi da je tijekom turneje 2025. doživio uznemiravanje i traumatičan incident u hotelu. Smithovi odvjetnici optužbe oštro odbacuju

Američki glumac i glazbenik Will Smith suočava se s tužbom zbog navodnog seksualnog uznemiravanja, nezakonitog otkaza i odmazde, koju je protiv njega i njegove tvrtke Treyball Studios Management, Inc. podnio profesionalni violinist Brian King Joseph.

Kako piše People, Joseph je tužbu podnio 30. prosinca Vrhovnom sudu Kalifornije u okrugu Los Angeles, navodeći da se sporni događaji odnose na razdoblje njegove suradnje sa Smithom na svjetskoj turneji Based on a True Story: 2025. U tužbi se tvrdi da je Smith navodno „namjerno pripremao i manipulirao“ Josepha s ciljem daljnje seksualne eksploatacije, nakon što ga je u studenom 2024. angažirao za turneju.

Foto: Youtube screenshoot/kolaž

Središnji dio tužbe odnosi se na incident iz ožujka 2025., kada je Joseph tijekom boravka u hotelu u Las Vegasu, prema vlastitim tvrdnjama, otkrio da je netko ušao u njegovu hotelsku sobu bez znakova nasilnog ulaska. Kao navodne dokaze „seksualne prijetnje nasiljem“ naveo je rukom pisanu poruku s porukom „Brian, vratit ću se… samo nas dvoje“, potpisanu imenom „Stone F“, kao i niz predmeta, uključujući bočicu lijeka protiv HIV-a s imenom druge osobe, osobne stvari i bolničku dokumentaciju nepoznate osobe.

Prema tužbi, Joseph je strahovao da bi se nepoznata osoba mogla vratiti u sobu s namjerom seksualnog kontakta. Nakon što je incident prijavio hotelskom osoblju, lokalnoj policiji putem nenamjenske linije i Smithovu menadžmentu, navodno mu je član produkcijskog tima poručio da je „osramoćen“ te da mu se raskida suradnja. Ubrzo je, prema navodima, angažiran drugi violinist na istoj poziciji.

Joseph tvrdi da je zbog navedenih događaja pretrpio ozbiljnu emocionalnu patnju, financijski gubitak i narušavanje ugleda, kao i posttraumatski stresni poremećaj i druge psihičke posljedice.

Odvjetnik Willa Smitha, Allen B. Grodsky, odbacio je optužbe, poručivši kako su „lažne, neutemeljene i neodgovorne“, te naglasio da Smith sve navode u potpunosti poriče i da će pravnim putem nastojati dokazati istinu.

Brian King Joseph javnosti je poznat kao finalist 13. sezone emisije America’s Got Talent iz 2018. godine, gdje je završio među tri najbolja natjecatelja. U prosincu 2024. na društvenim je mrežama objavio video s prvog nastupa na turneji sa Smithom.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Ova tužba dolazi nedugo nakon druge pravne prijave povezane s obitelji Smith. Naime, početkom prosinca bivši suradnik Bilaal Salaam podnio je tužbu protiv Jade Pinkett Smith, tvrdeći da mu je verbalno prijetila, što su supružnici Smith javno odbacili kao neutemeljene optužbe.

Smithova turneja Based on a True Story održavala se od lipnja do rujna 2025., nakon objave istoimenog albuma u ožujku iste godine. Istraga i sudski postupak u slučaju tužbe Briana Kinga Josepha zasad su u tijeku.

