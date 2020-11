'Prestanite tražiti moje slike!'

Ima i drugih žena na estradi koje se skidaju, ali vjerojatno nisu toliko zanimljive pa to nikom ne smeta. Nemojte biti licemjerni jer to nije lijepo, napisala je violinistica Bianca Kolompar (45)

<p>Osebujna violinistica <strong>Bianca Julia Josephine Kolompar</strong> (45) iznenadila je pratitelje apelom na Facebooku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Prestanite tražiti slike preko Messengera! Pišem to javno jer nemam vremena svima posebno odgovoriti u inbox. Bit će kalendar krajem godine s fotografijama i obavijestit ću vas gdje ćete moći kupiti ako želite, ali privatno ne šaljem svoje fotografije nikom - napisala je.</p><p>- Dobivam puno lijepih poruka podrške i hvala vam sto željno očekujete moje koncerte. Bit će koncerata uživo, bit će i fotografija. Sve ću objaviti ovdje i na Instagramu. Hvala vam od na podršci, mnogo mi to znači. Želim vam blagoslovljenu i mirnu noć - dodala je.</p><p>Prije toga je napisala kako je blokirala mnogo korisnika zbog neukusnih komentara.</p><p>- Tako da vas molim da me poštujete kao sto ja poštujem vas. Molim sve ljude kojima se moj profil ne sviđa da se odmah maknu i neka me slobodno izbrišu jer ako nešto mrzim to je dvoličnost. Ja sam žena u braku i vjernica, a što se tiče mog stajlinga kada sviram komercijalnu glazbu, to se nikog osobno ne tiče. Svi imamo pravo na svoj izbor sto se tiče oblačenja kada se svira. Ja sam isto obična žena kao i vi u privatnom životu i nisam ohola, ali mi smetaju uvrede i neukusni komentari i suvišna pitanja. Treba malo izići iz konzerve jer mnogi koji mene kritiziraju žive nemoralno - napisala je tada, a potom zaključila:</p><p>- Ja ne spadam u tu kategoriju i svoju glazbu sviram u haljini koju ja želim pa kome se ne sviđa neka ne gleda. Ima i drugih žena na estradi koje se skidaju, ali vjerojatno nisu toliko zanimljive pa to nikom ne smeta. Nemojte biti licemjerni jer to nije lijepo. Ima mnogih svećenika među prijateljima i vjeroučitelja, a nikada mi ništa ružno nisu napisali niti komentirali jer ne gledaju po vanjskom, a svjetovni ljudi su postali farizeji, a to nikako nije dobro. Ja sam u duši ista i ostat ću zauvijek vjerna Kristu obukla dugu ili kratku haljinu. Ima divnih ljudi među vama kojima se zahvaljujem na podršci. Želim svima Božji blagoslov i ugodnu večer.</p><p>Inače, za njom je porastao interes javnosti nakon što je nastupila na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, a pažnju je privukla dekoltiranom pripijenom haljinom. Odsvirala je na violini 'Bože, čuvaj Hrvatsku' sa suprugom <strong>Romanom Brnadom</strong> (36), koji je pjevao.</p><p>Nedavno smo je pitali obazire li se na hejtere.</p><p>- Ne više, navikla sam na njih - rekla je za 24sata.</p>