Više ne izgleda ovako! Albina se oprostila od zaštitnog znaka

Pjevačica Albina Grčić oprostila se od duge plave kose. Njezina prepoznatljiva frizura otišla je u prošlost, a zamijenila ju je narančasta nijansa koja, kako su mnogi primijetili, snažno ističe njezine oči. Promjenu nije otkrila sama, nego ju je javnosti pokazao frizerski studio.

Komplimenti su samo pristizali.

'Odlično, super joj stoji', 'Wow', 'Predivna djevojka, predivna duša', hvalili su je pratitelji na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Promjena frizure samo je još jedan detalj u nizu promjena koje Albina već neko vrijeme živi daleko od estradnih reflektora. Nakon nastupa na Euroviziji 2021. godine, kad je osvojila srca domaće publike, povukla se iz javnosti i okrenula vjeri te duhovnoj glazbi.

- Iskreno, smatram da sam zatvorila jedna velika vrata mogućnosti, ali isto tako Bog mi je otvorio sto malih u kojima se puno bolje osjećam, u kojima mogu biti to što jesam… - rekla je ranije pjevačica za IN Magazin.

Vjera joj nikad nije bila strana.

- Ja sam odrasla u takvom okruženju, tako da meni crkva nije strana i nije mi strana duhovna glazba i taj put. Ali, rekla bih da je došlo do nekog onako dubljeg kontakta, a samim time i tog poziva koji sam ja stvarno osjetila u svom srcu i odlučila slijediti ga - ispričala je.

Foto: Instagram

A u tome joj je veliku podršku pružila njezina obitelj.

- Možda im je bio šok jer sam imala taj neki jaki nalet, to je ta neka radost koju sam dobila u tom obraćenju i onda sam imala potrebu to svima naviještati. To vam je onaj osjećaj kao da se godinama hranite hranom koja nije za vas i onda jednom kad otkrijete prave suplemente, a to je u mom slučaju bila Božja riječ, i sve ono na što me Bog pozvao, onda nekako sve ima smisla - istaknula je Albina.

Više se ne vidi u komercijalnoj glazbi.

- Pa moram vam reći da nije trenutno, mislim što se kaže, nikad ne reci nikad, ali jednom kad te Bog pozove, znat će ljudi kojima se obraćam, ne možeš reći ne. Nema osvrtanja nazad, nema sjedenja na dvije stolice, tako je to bar kod mene bilo. Ja sam jednostavno imala jasnu sliku toga tko želim biti, gdje želim biti i tko me poziva - zaključila je pjevačica.

Foto: Instagram