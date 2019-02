Više nije Batman: Affleck dobio otkaz i završio na odvikavanju

Nakon što je u tri filma utjelovio 'Batmana', Ben Affleck (46) dobio je otkaz i više neće glumiti ovog junaka. Naime, kako je najavljeno, novi film o Batmanu stiže u kina 2021. godine, režirat će ga Matt Reeves, no Affleck je i sam potvrdio da on neće biti u njemu.

Foto: Adria.ign.com

- Ta uloga zahtijeva fokus, strast i najbolju izvedbu koju možeš dati. Postalo je jasno da ne mogu ispuniti te zahtjeve - rekao je Affleck.

Dodao je kako je razlog otkaza njegova ovisnost o alkoholu zbog koje je prošle godine treći put završio na liječenju. No, obožavatelji junaka ispočetka nisu bili oduševljeni Affleckom kao Batmanom, a on se kao taj junak pojavio u filmovima "Batman vs. Superman", Suicide Squad" i "Justice League".

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Iako ga neće igrati, glumac je istaknuo kako je sretan što će se film snimati nakon što je objavljeno kako ćemo ga u kinima gledati na ljeto 2021. godine.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO