Višnja Pevec ponovno na sceni: Ja sam veliki borac, ne plačem

Volim pjesmu i uvijek kažem - pjesma, glazba, ples, to mi je hrana za dušu i lijek za lijepi život, rekla je Višnja Pevec (56) u RTL-ovoj emisiji Exkluziv. Supruga Zdravka Peveca, čiji je trgovački lanac 2010. završio u stečaju, najavila je svoj povratak na estradnu scenu.

Foto: RTL televizija screenshot

Kaže kako je snimila pjesmu 'Crna višnja' za koju vjeruje kako joj je otvorila vrata za jedan novi život, za novi put. Dodala je da pjeva iz ljubavi te ističe da je njezina pjesma tako vesela da će svakome ući u uho, ostati mu u sjećanju i ljudi će ju rado slušati.

Foto: RTL televizija screenshot

- Sve ovisi o radio postajama koliko će ju puštati, o ljudima koliko će ju slušati, ali ja vjerujem da će se svima svidjeti - ispričala je Višnja. Ističe kako će se znati nositi s kritikama, pa i ako budu negativne.

- Neću uopće slušati, neću gledati, neću komentirati, neću se na to uopće osvrtati niti biti tužna zbog toga - rekla je Višnja. Bivšoj poduzetnici se sviđa na pozornici i kaže da joj malo treme što ima nestane kad počne svirati glazba. Uz pjevanje Višnja se bavi slikanjem te tvrdi kako je pokojni slikar Ivan Generalić hvalio njezine radove.

Foto: RTL televizija screenshot

- Nekad davno, pokojni Generalić je vidio te moje slike iz osnovne škole i rekao - 'imaš talenta, primi se crtanja', a ja nikako vremena za to - prisjetila se pjevačica u usponu. U glazbenoj karijeri kao i nekad u biznisu ima punu podršku svog muža Zdravka koji ističe da će učiniti sve da ona bude sretna.

- Voli crtati, voli pjevati i zato ju u tome podržavam. Ja vjerujem da će ona ponovno biti Višnja kakva je bila i u društvu i u društvenim aktivnostima, pa vjerojatno i u biznisu - rekao je Zdravko za Exkluziv. Osim slikanjem i pjevanjem, Višnja i njezin muž se u selu Donji Mosti u blizini Bjelovara uz pomoć djece pokušavaju vratiti biznisu. Bivša poduzetnica ističe kako su pravi prijatelji ostali uz nju i njezinu obitelj, a među njima su pjevač Mladen Grdović i skladatelj Nenad Ninčević.

Foto: RTL televizija screenshot

- Ja sam veliki borac, ja ne plačem, ja uvijek se smijem i ne kukam i kažem ono što me ne ubije to me ojača. Idemo dalje u neku novu pjesmu, neka nova druženja, neke nove nastupe, nikad se ne zna - zaključila je Višnja.