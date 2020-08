Višnjić napustio Ameriku nakon 20 godina i promijenio imidž

Duga kosa je zbog pilota televizijske serije 'Drakula', ali morali smo odustati na pola puta i čekao sam nekoliko mjeseci hoće li ići ili ne. Kad su odlučili da serija neće ići rekao sam: 'Pa neću se sad šišati', priča

<p>Hrvatskom glumcu <strong>Goranu Višnjiću</strong> (47) holivudska karijera traje više od dvadeset godina, a nedavno se s obitelji iz sunčane Kalifornije preselio u Englesku. Trenutačno je u rodnom Šibeniku, a publika ga gleda u popularnoj američkoj seriji 'Timeless'. U Americi su se, priča glumac za<a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/goran-visnjic-otkrio-detalje-snimanja-serije-timeless-i-zivotu-u-vrijeme-pandemije---617708.html" target="_blank"> In Magazin</a>, odavno naviknuli na nošenje maski.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Višnjić se obraća obožavateljima</strong></p><p>- To je kod nas bilo normalno, kod nas u kvartu je to rašireno tako da je nama to bio način života distanciranje, a svaki vikend bi s klincima išli u pustinju. Škola bi završila u petak, a mi bi s klincima otišli u subotu u pustinju, ne bi vidjeli nikoga, bili smo stalno u pokretu. Svi su se nadali da će to kratko trajati, ali to će potrajati duže i treba se s tim naučit živjeti. Teško mi je jer ne mogu putovati koliko sam navikao - priznao je Goran.</p><p>S obzirom da sad ima dužu kosu, svezao ju je u rep, a ističe da mu posao diktira imidž. </p><p>- Duga kosa je zbog pilota televizijske serije 'Drakula', ali morali smo odustati na pola puta i čekao sam nekoliko mjeseci hoće li ići ili ne. Kosa je rasla pa kad su odlučili da serija neće ići rekao sam: 'Pa neću se sad šišati nakon toliko vremena', iako mi ide jako na živce. Postoji nešto u planu gdje imam dugu kosu i bradu pa će dobro doći. Ako to ne prođe dat ću djeci da me ošišaju - izjavio je. </p><p>Ovdje će se odmarati neko vrijeme i onda se vraća u Englesku u svoj novi dom. </p>