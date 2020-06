Vištica objavila fotografiju i emotivan tekst o sinu Doris Pinčić pa je ubrzo sve izbrisala

S obzirom na to da su njih dvije bliske prijateljice, fanovi su pretpostavili da je glumica na ovaj način htjela pružiti podršku Doris koja je nedavno otkrila kako ona i Boris više nisu životni partneri

<p>Glumica<strong> Ornela Vištica </strong>(30) je neobičnim potezom iznenadila pratitelje na društvenim mrežama. Objavila je crno-bijelu fotografiju na kojoj u naručju drži sina <strong>Doris Pinčić</strong> (31) i <strong>Borisa Rogoznice</strong> (31), malenog<strong> Donata</strong> (6).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Prošlo ljeto, pokuca na vrata sobe i pristojno upita je li može ući da malo porazgovaramo. Nasloni se na prozor, ruke stavi na zid i kaže: 'Primijetio sam kako se bojiš mog psa, al’ imam plan za tebe, samo mi daj ruku i misli o lijepim stvarima. I nemoj zaboraviti zažmiriti. Ja ću te zaštititi.' Prvi put mi je uletio u krilo kad je bio star samo deset dana. Bila je to jedna od najljepših scena. Dječak Donat - napisala je u opis fotografije.</p><p>U objavi je označila i Doris Pinčić, no kasnije je iz nekog razloga izbrisala fotografiju.</p><p>S obzirom na to da su njih dvije bliske prijateljice, fanovi su pretpostavili da je Vištica na ovaj način htjela pružiti podršku Doris koja je nedavno otkrila kako ona i Boris više nisu životni partneri.</p><p>Inače, glumice su se zbližile na snimanju serije 'Larin izbor', a Ornela je prisustvovala i vjenčanju bračnog para Rogoznica.</p><p><strong>POGLEDAJTE ODGOVORE NA 24 PITANJA DORIS PINČIĆ: </strong></p>