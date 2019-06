Vitalyjeva cura želi napustiti Split: Otrovala sam se hranom

Kinsey Wolanski (23), koja je preko noći postala popularna kad je uletjela u teren tijekom finala Lige prvaka nakratko prekinuvši utakmicu, došla je u utorak u Split s dečkom, YouTube zvijezdom Vitalyjem Zdorovetskihjem (27).

POGLEDAJTE VIDEO:

Osim što su se kadrovima Dalmacije hvalili po društvenim mrežama, Kinsey se pratiteljima požalila da se već dva dana bori s trovanjem hrane.

- Putovanja su definitivno narušila moj imunološki sustav. Borim se s trovanjem hranom već dva dana, pokušavam to nekako izgurati i pritom se zabaviti, ali nekako mi ne ide... Sutra putujem kući i jako sam sretna zbog toga - rekla je Kinsey koja, kaže, ipak ne nastavlja sedmodnevno putovanje s dečkom.

Foto: Instagram

Dok je Vitaly hvalio Kinsey kako je odlična djevojka i legenda zbog utrčavanja u teren, ona je otkrila kako je uopće došlo do toga.

- Rekao mi je da će me ostaviti ako to ne napravim pa sam pomislila 's*anje, moram to napraviti' - šali se Kinsey kojoj prekidanje utakmice nije predstavljalo problem. Kako kaže, bile su dvije ograde i samo je brzo trčala.

- Malo sam bila u pritvoru, ali sve je prošlo ok - rekla je.