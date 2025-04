Vizažistica se maskirala u Thompsona pa je napali na Fejsu: Oglasio se i pjevačev tim

Vizažistica Marina Mamić na svojim je društvenim mrežama objavila video gdje se maskirala u Marka Perkovića Thompsona.

- Ne mogu dovesti pola milijuna ljudi na hipodrom, ali možda uspijem na ovaj video - napisala je Marina na Instagramu.

Transformacija je oduševila i samog pjevača pa je 'stigao' i komentar s njegove službene Instagram stranice.

- Bravo. Svaka čast na trudu - napisao joj je pjevač.

No, neki korisnici napali su Marinu tvrdeći kako je u pitanju lažni profil i da je smiješno kako misli da joj se javio sam Thompson. Marina se ponovno oglasila na Facebooku.

- Za sve one koji misle da mi je komentirao lažni profil i koje govore da sam glupa jer se tome veselim. Ne tvrdim da mi je komentar napisao Thompson osobno, ali jesu sa njegovog službenog Instagram profila. A taj isti Instagram profil je povezan sa njegovom službenom verificiranom Facebook stranicom. Tak' da, možete se trudit gazit me, vrijeđat, ali mi ne možete time umanjiti ponos i sreću koju osjećam jer je moja transformacija, ne samo došla do osobe u koju sam se transformirala (ili njegovog teama), nego i koliko je reakcija izazvala kako kod ljudi tako i kod medija. Šta god vi mislili i napisali, ja sam zadovoljna, sretna i ponosna na sebe - napisala je Mamić u objavi.

Ubrzo su se javili sa službene Facebook stranice Marka Perkovića Thompsona.

Foto: facebook screenshot

- Nije pisao osobno Marko, ali jeste u dogovoru s njim, kao i sada. Thompson Vas pozdravlja i čestita na vašem trudu i vašem talentu. Pozdrav i svim vašim pratiteljima. P.S. Administratori MPT-a se nikada nikome ne obraćaju osobno prvi bez odobrenja samog Marka - komentirali su.

- Hvala vam još jednom od srca. Neopisivo mi je drago da je došla transformacija do njega! Veliki pozdrav šaljem Marku. a i vama i cijelom njegovom teamu. Divni ste svi i puno mi znači što ste izdvojili vrijeme da mi ovo napišete, još jednom ste me razveselili - odgovorila im je Marina.

Naposljetku su podijelili i video transformacije na službenoj Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona.