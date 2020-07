Vječne zaručnice: Na ruci im je prsten, ali pred oltar ne idu...

Starleta Soraja je lomila zaručničko prstenje iz ljutnje, Alki odgovara njezina sloboda. U braku se vide i o njemu pričaju, ali u njega nikako ne odlaze...

<p>Pred oltar im se ne žuri iako su zaručene “stoljećima”. Nekima paše takav odnos, poput <strong>Alke</strong>, dok <strong>Georgina</strong> priželjkuje brak s Ronaldom, kojem “nije priša”.</p><p>Udaja nije prioritet <strong>Soraji Vučelić</strong> (33) iako tvrdi da joj korona nije pomrsila planove oko svadbe. Starleta je zaručena godinu i pol dana za misterioznog muškarca čiji identitet nikad nije otkrila. Samo je poznato da je riječ o 37-godišnjem biznismenu iz Srbije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O SORAJI:</strong></p><p> </p><p>- Još početkom godine rezervirali su za ljeto jedan ekskluzivni restoran u Moskvi, gdje će imati slavlje - kaže dobro obaviješteni izvor. Na vjenčanje će pozvati samo kumove, a Soraji je zaručnik zabranio da zove prijateljice starlete.</p><p>- Soraja mi je ispričala da njezin zaručnik ne podnosi njezine prijateljice. Rekao joj je da su sve one pijavice koje iskorištavaju i nju i muškarce s kojima su u vezi. Upravo zato su jednom čak i prekinuli i tad je Soraja u bijesu kliještima polomila zaručnički dijamantni prsten vrijedan 200.000 eura. Poslije samo tjedan dana obnovili su vezu i Soraja je tad pristala zbog njega se odreći prijateljica - požalile su se prijateljice. Starleta i njezin budući suprug upoznali su se u Moskvi preko zajedničkog prijatelja, a zaručili su se poslije samo četiri mjeseca. Sigurni su u svoju ljubav i jedva čekaju postati roditelji.</p><p>Godinama je zaručena i <strong>Alka Vuica</strong> (59). Kantautorica je u vezi sa sarajevskim ugostiteljem Zlatkom Arslanagićem osam godina. Par se zajedno prvi put pojavio u javnosti na vjenčanju nećaka Zdravka Čolića. Oboje su veliki zaljubljenici u egzotične destinacije, pa su na početku svoje ljubavi otputovali na Kubu. Par se i zaručio, no još se nisu vjenčali. Njihova veza itekako funkcionira na daljinu, Alka živi u Zagrebu a Zlatko u Sarajevu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>- Ovako je puno lakše nego da smo stalno zajedno. Ljudi moraju imati prostor za sebe da bi se voljeli i poželjeli te da bi mogli biti kvalitetno zajedno kad se sastanu – ispričala je Alka... U intervjuima je Alka nerijetko govorila da je jako sretna u vezi s Arslanagićem te kako u njemu ima i prijatelja i ljubavnika, a posebno je veseli što su on i njen sin u odličnim odnosima. No vjenčanje joj nije hitno, kao ni Ronaldu.</p><p><strong>Georgina Rodriguez </strong>(26) i<strong> Cristiano Ronaldo </strong>(35) zaručeni su već dvije godine. Zajedno su dobili i curicu, no još se nisu vjenčali. Upoznali su se na modnoj reviji Dolce&Gabbane; u Madridu prije četiri godine. Jednom od najboljih nogometaša današnjice zanosna crnka bujnih oblina odmah je zapela za oko. Pozvao ju je na spoj i planula je ljubav.<br/> Krajem 2016. godine prvi put su viđeni zajedno u Disneylandu, gdje su izmjenjivali nježnosti. Zbog veze sa slavim nogometašem Georgina je dala otkaz u Gucciju, ispred čijeg su je butika danonoćno čekali paparazzi.</p><p>Nedugo potom viđeni su i na koncertu <strong>Justina Biebera </strong>u Madridu. Zajedno su se prvi put pojavili u javnosti na crvenom tepihu početkom 2017. Na dodjeli Fifinih nagrada u Zürichu, gdje je Ronaldo proglašen najboljim nogometašem svijeta. Georgina je tad pozirala s njim i njegovim sinom <strong>Cristianom Ronaldom Juniorom</strong> (10). Potom je počela dolaziti na nogometne utakmice, koje je pratila iz VIP lože. Ronaldo je u lipnju 2017. postao i otac blizanaca Eve i Matea, koje mu je rodila surogat majka, a Georgina se pokazala itekako spremnom pomoći oko beba.</p><p>U studenom 2017. par je dobio curicu Alanu Martinu. Pola godine poslije počelo se šuškati kako su zaručeni kad je Georgina viđena sa 615.000 funti vrijednim prstenom na ruci. Ronaldova majka Dolores ranije je o Georgini pričala kao o svojoj budućoj snahi rekavši pritom da je “staložena”. Sama Georgina rekla je lani da bi bilo divno udati se za Ronalda, no da sad imaju druge prioritete.</p><p>A <strong>Rihanna</strong> (30) je tri godine bila zaručena za arapskog multimilijardera <strong>Hassana Jameela</strong> (31), kojeg je navodno preotela <strong>Naomi Campbell. </strong>Već na početku njihove veze počela je nositi skupi zaručnički prsten, koji nije skrivala. Zbog ljubavi se preselila u London, a onda je, iako se već pričalo kako će joj Hassan prirediti vjenčanje stoljeća, veza naglo došla kraju i RiRi danas opet solira.</p><p>A nemoguće je u ovoj priči ne spomenuti i našu domaću pjevačicu<strong> Jelenu Rozgu</strong>.Splićanki su propale zaruke sa <strong>Stjepanom Hauserom</strong> (34) iako je izjavila da će biti vječna zaručnica. Hvalila se zaručničkim dijamantnim prstenom vrijednim oko 15.000 kuna prije četiri godine, nakon šest mjeseci veze, a onda su dvije godine poslije iznenada prekinuli. Rozga se navodno dugo oporavljala od prekida s glazbenikom, koji ipak nije bio sprema na brak. Nakon toga vrlo se malo zna o ljubavnom životu pjevačice, dok su glazbenika povezivali s mnogim domaćim, ali i stranim damama.</p>