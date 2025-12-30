Vjekoslava Bach na oglasniku pronašla psa kojeg su joj ukrali: 'Sve je prijavljeno policiji...'

Naša voditeljica Vjekoslava Rita Bach na svom je Facebook profilu objavila kako joj je nedavno ukraden pas, a oglas za njegovu prodaju pronašla je na jednom oglasniku. Shrvana sa svime što se dogodilo, obratila se svojim pratiteljima za pomoć.

- Dragi ljudi, nedavno mi je ukraden pas i našla sam ga na Njuškalu! Molim ako je itko kupio moju curicu neka mi se javi da bar znam da je okej. Ostavljam i broj čipa jer je Arya prijavljena na mene!! I slike su iz mog stana!!. Sve je prijavljeno inspektoratu i policiji no nadam se da će se netko javiti samo da znam da je moja curica dobro - napisala je emotivna Vjekoslava.

U objavi je priložila i screenshotove s Njuškala, a u komentarima su zgroženi pratitelji pisali poruke podrške.

- Ja sam u šoku, što ovo postoji da ukradu pa da ga nađeš na njuškalu, majko mila užas i tuga. Nadam se da ćeš uspjeti doći do svoje bebe - napisala je jedna osoba.

- Molim vas okrenite se oko sebe, ako ugledate ovu predivnu curku javite mi!!! Negdje je.. znam imena žena koje su mi je uzele ali još neću iznositi dok policija ne odobri - napisala je u komentarima Vjekoslava.