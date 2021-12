Vjekoslava Huljić (58) izgradila je uspješnu karijeru uz supruga Tončija Huljića (60), a glazbeni par stvara hitove za domaće pjevače već 30 godina. Njihova kćer Hana (31) započela je ove godine vezu s Petrom Grašom (45) koji surađuje s parom već gotovo dva desetljeća. Od svih njegovih pjesama, najdraža joj je 'Srce za vodiča', otkrila je Tončici Vjekoslava.

- Slaba sam na nju jer je tu moja kći - rekla je tijekom gostovanja u emisiji 'U svom filmu'.

Grašu je opisala kao arhetip Dalmatinca:

- On je to svojom vanjštinom, temperamentom i stavovima. Ima baršunasti glas mediteranskog šarma i iskren je u onome što pjeva - kazala je Vjekoslava.

U braku je s Tončijem od 1987., a svjetla reflektora ju nikad nisu zanimala. Za pisanje pjesama su im neiscrpan izvor ljudi, te suze kao univerzalna moneta.

- On je moj vjetar u leđa, ja sam njegov vjetar u leđa. Krenuli smo kao putnici u istom smjeru. On me poznaje najbolje, ja njega poznajem najbolje. Pjesme koje radimo su simbioza poznavanja dva temperamenta i dva bića - objasnila je.

Huljić je po struci pravnica, no književnica i pjesnikinja u njoj ipak su prevladale. Poznata sintagma 'žena, majka, kraljica' stekla je neočekivanu popularnost i ušla u opći diskurs..

- Ona prvobitno nije bila u pjesmi. Tonči i Jelena su išli u studio snimati pjesmu. Ja sam ostala kući, nešto sam pisala. On me nazvao i rekao: 'Daj promijeni kraj, daj nešto jače, ovo nije dobro. Imaš 10 minuta'. Izbacim to žena, majka, kraljica, nisam mislila da će taj izraz osnaživati žene. Sve smo mi negdje u toj paroli. Meni ne smeta da su sve kraljice i kraljevi, dok su ljudi - zaključila je.