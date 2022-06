Sestra nogometaša Jerka Leke udala se za hercegovačkog poduzetnika: Otkrila je detalje

Jelena Leko (34), sestra Jerka Leke (41) udala se za svog izabranika Josipa. Detaljima sa vjenčanja se pohvalila se svojim pratiteljima na društvenoj mreži Instagram.

Pokazala je ona i kakvu je vjenčanicu izabrala za najbitniji dan u njezinom životu. Nosila je dugu elegantnu haljinu koja je imala prorez, a kosu je pokupila u punđu.

Donedavno je živjela u Los Angelesu i Dubaiju, no povratkom u Zagreb zaljubila se i pristala na prosidbu hercegovačkog poduzetnika Josipa, s kojim je u vezi bila godinu dana.

Par je svadbu planirao ove jeseni, no zbog obaveza njenog brata, nogometaša Jerka Leke, požurili su vjenčanje.

- Ja sam jedna jednostavna mladenka koja ne voli komplicirati. Nisam paničarka i volim saslušati savjete i mišljenja ljudi oko sebe. Moram se pohvaliti da sam sve uspjela dogovoriti i rezervirati u manje od deset dana. Doslovno sam mirna do dana svadbe - otkrila je te priznala kako će svadba biti jako romantična i to na otvorenom mjestu s predivnim pogledom na more.

Ako je suditi po objavama na društvenim mrežama vjenčanje je održano u okolici Makarske.

