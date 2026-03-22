Vjenčanje predsjednika HNS-a: Slavilo se do jutra, a jedan detalj izazvao je polemike

Iako se o njihovoj vezi šuškalo mjesecima, romansa je potvrđena tek krajem prošle godine, a sad su se oženili. Marijan Kustić na čelo Hrvatskog nogometnog saveza stigao je 2021. Iza sebe ima brak s bivšom suprugom Nensi. Njegova nova odabranica, Nika Perenčević, kći je tajkuna Mihajla Perenčevića i slovi za jednu od najbogatijih Hrvatica. Javnosti je postala poznatija tijekom braka s Emilom Tedeschijem mlađim, sinom poznatog poduzetnika, od kojeg se razvela u ljeto 2025. godine. Iz tog braka ima sina, a iz prethodnog braka majka je još tri kćeri. Vjenčali su se u petak, 20. ožujka 2026., u zagrebačkom hotelu Westin pred oko 300 uzvanika iz svijeta sporta, politike i biznisa. Mladenka je zablistala u modernoj vjenčanici, dok je mladoženja odabrao klasični smoking, piše Gloria.hr.

Fratar: U korizmi se ne ženi! Ostavka!

Posebno emotivan trenutak večeri bio je prvi ples mladenaca uz pjesmu klape Intrade, s kojom su i potvrdili svoju vezu pojavivši se na njihovom koncertu krajem prošle godine. Među brojnim uglednim gostima našli su se predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, izbornik Zlatko Dalić, Stipe Pletikosa, Davor Božinović...

Zanimljivost koja je obilježila ovo vjenčanje jest činjenica da je uslijedilo svega tri mjeseca nakon što je par prvi put službeno viđen zajedno, no još je više pažnje privukao trenutak u kojem je održano. Naime, Kustić i Perenčević odlučili su se vjenčati u vrijeme korizme, što je izazvalo burnu reakciju u dijelu javnosti. Najglasniji kritičar bio je hercegovački fratar Mario Knezović, koji je na svom Facebook profilu oštro osudio Kustićev potez. 'KUSTIĆ SE ŽENI U KORIZMI. SRAMOTA. RAZMISLI O OSTAVCI! (...) Korizma je, gospodine Kustiću! U korizmi se ne pravi svadba pa ni ta svjetovna. Sramota je to što činiš. Očito moć udari u glavu. (...) Svojim činom si povrijedio osjećaje katolika i gorko im se narugao', napisao je fratar, pozivajući predsjednika HNS-a da podnese ostavku. Njegova objava izazvala je lavinu komentara – dok su se neki složili s njegovim stavom, drugi su branili pravo para na privatni izbor, ističući da civilno vjenčanje nema izravne veze s crkvenim propisima.