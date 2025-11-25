Obavijesti

'VOŽNJA ŽIVOTA'

Vjenčao se par iz 'Masterchefa'! Sanja i Sead stali su pred oltar

Vjenčao se par iz 'Masterchefa'! Sanja i Sead stali su pred oltar
Foto: Sanja Cukon/Instagram

Poznati kulinarski par vjenčao se nedugo nakon što su s pratiteljima na Instagramu podijelili dirljive kadrove svojih zaruka

Sanja Cukon i Sead Bojić, ljubavni par koji se upoznao na snimanju popularnog showa 'Masterchef', svoje je obožavatelje obradovao viješću da se vjenčao. Fotografije njihovog najsretnijeg dana podijelila je mlada u storyjima na svom Instagram profilu.

Foto: Sanja Cukon/Instagram

Uz crno-bijelu fotografiju novovjenčanog para u kabrioletu, Sanja je napisala 'vožnja života'. Sudbonosno 'da' izrekla je u pripijenoj bijeloj čipkastoj vjenčanici s dubokim dekolteom i prorezom, a sve je upotpunila bijelim cipelama na petu te kratkom bundicom, dok je mladoženja zasjao u sivom odijelu i bijelim tenisicama.

Kao što je ranije spomenuto, njihova je ljubav započela u sedmoj sezoni popularne kulinarske emisije, a zaručili su se u listopadu ove godine. Kadrove ovog emotivnog događaja na svom je Instagram profilu objavio je Sead napomenuvši kako Sanja ne zna što joj se sprema.

NIJE OČEKIVALA Kulinarski par iz Masterchefa se zaručio! Objavili dirljiv video...
Kulinarski par iz Masterchefa se zaručio! Objavili dirljiv video...

U jednom je intervjuu za In magazin Sanja otkrila i čime ju je to točno sadašnji muž osvojio: 'Sead me je osvojio svojom osobnošću, osmijehom, neiskvarenošću, podrškom, mindsetom, kuhanjem, idejama, energijom, a naravno dogodila se tu i neka iskra između nas', a istom je prilikom otkrila i kako su se morali suočiti s brojim preprekama.

Foto: Sanja Cukon/Instagram

'Na prvu nije bilo nikakve logike - godine, različite države, iskustvo, ali eto na neke stvari ne možeš utjecati jednostavno se dese s nekim razlogom.', objasnila je dodavši: 'I usprkos svim preprekama jednostavno znaš da je to to'.

