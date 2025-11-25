Vjenčao se par iz 'Masterchefa'! Sanja i Sead stali su pred oltar

Sanja Cukon i Sead Bojić, ljubavni par koji se upoznao na snimanju popularnog showa 'Masterchef', svoje je obožavatelje obradovao viješću da se vjenčao. Fotografije njihovog najsretnijeg dana podijelila je mlada u storyjima na svom Instagram profilu.

Foto: Sanja Cukon/Instagram

Uz crno-bijelu fotografiju novovjenčanog para u kabrioletu, Sanja je napisala 'vožnja života'. Sudbonosno 'da' izrekla je u pripijenoj bijeloj čipkastoj vjenčanici s dubokim dekolteom i prorezom, a sve je upotpunila bijelim cipelama na petu te kratkom bundicom, dok je mladoženja zasjao u sivom odijelu i bijelim tenisicama.

Kao što je ranije spomenuto, njihova je ljubav započela u sedmoj sezoni popularne kulinarske emisije, a zaručili su se u listopadu ove godine. Kadrove ovog emotivnog događaja na svom je Instagram profilu objavio je Sead napomenuvši kako Sanja ne zna što joj se sprema.

U jednom je intervjuu za In magazin Sanja otkrila i čime ju je to točno sadašnji muž osvojio: 'Sead me je osvojio svojom osobnošću, osmijehom, neiskvarenošću, podrškom, mindsetom, kuhanjem, idejama, energijom, a naravno dogodila se tu i neka iskra između nas', a istom je prilikom otkrila i kako su se morali suočiti s brojim preprekama.

Foto: Sanja Cukon/Instagram

'Na prvu nije bilo nikakve logike - godine, različite države, iskustvo, ali eto na neke stvari ne možeš utjecati jednostavno se dese s nekim razlogom.', objasnila je dodavši: 'I usprkos svim preprekama jednostavno znaš da je to to'.