Vjenčao se sam sa sobom nakon što mu se zaručnik predomislio

Vijest o vjenčanju poznatog brazilskog liječnika obišla je svijet, a o sologamiji se sve više piše i raspravlja posljednjih nekoliko desetljeća. Radi se, po svemu sudeći, o svojevrsnoj bračnoj sivoj zoni.

<p><strong>Diogo Rabelo</strong> (33), brazilski liječnik i borac za LGBT prava, javna je ličnost u toj južnoameričkoj zemlji, a vijest o njegovom vjenčanju obišla je svijet. Nije baš Dr. Rabelo toliko poznat globalno, no tajna viralnog uspjeha u tome je što je odlučio stupiti u brak sam sa sobom. </p><p>Sa svojim dotadašnjim partnerom <strong>Vitorom Buenom</strong> posvađao se u srpnju, nakon čega je ovaj odustao od ceremonije, ali Dr. Diogo nije. Pedesetak uzvanika pozvao je na svečanost i gotovo svi su se svejedno odazvali. </p><p>- Htio sam time pokazati da moja, kao ni vaša sreća ne trebaju ovisiti o braku. Brak nije čimbenik sreće. Želio sam pokazati da nisam žrtva i shvatio sam da je ovo ispravan potez. Moramo poštovati i voljeti sami sebe da bi nas netko drugi tretirao isto tako - zaključio je poznati brazilski liječnik. </p><p>Vijest o Rabelovom vjenčanju obišla je svijet, a o sologamiji se sve više piše i raspravlja posljednjih nekoliko desetljeća. Radi se, po svemu sudeći, o svojevrsnoj bračnoj sivoj zoni. Svijet u pravilu ne poznaje ovu praksu i ne možete sklopiti bračni ugovor sami sa sobom, no ne postoje ni egzaktni zakoni koji bi zabranjivali takav potez. </p><p>Inače, Brazil je istospolne brakove izjednačio s onim heteroseksualnim prije desetak godina, a homofobiju proglasio kaznenim djelom, no u eri Jaira Bolsonara LGBT prava, za koja se bori i Dr. Rabelo, ponovno su na udaru.</p>