Vlatka otkrila: 'Dopuštala sam muškarcima da me ucjenjuju. Mislila sam da je to ljubav...'

Imam puno mlađih udvarača, ali ni s kim nisam u vezi. Kad se to dogodi, vjerojatno će se sve doznati, ali sigurno ne bih od toga pravila medijski cirkus. Rekla bih da je teško započeti i imati vezu zbog medijskog pritiska i znatiželjnih ljudi, rekla je Vlatka Pokos (52) u nedavnom intervjuu za Story. Osvrnula se na ljubav, posao te ostale dosad nepoznate detalje iz svoga života.

Što god bivša voditeljica rekla ili napravila brzo odjekne u medijima. To je tako, kaže, jer je hrabra i iskrena.

- A to ljude uvijek intrigira. Čak i oni kojima nisam draga to moraju priznati. Mislim da ljudi vole one koji se nikada ne predaju i uvijek ostaju svoji, a mogli bismo reći da sam takva. Oni koji me vole osjećaju moju toplinu i ljubav za sve ljude jer je imam u beskrajnim količinama - rekla je Pokos kojoj uzbuđenja nikad ne nedostaje.

- Ničega se ne bojim. Mislim da ljude privlači moja energija. Moje fotografije u kupaćem kostimu sigurno ne odmažu! - dodala je.

Vlatka sebe smatra vrlo strastvenom osobom. Ljubav i emocije, kaže, uvijek su bili i jesu iznimno važni u njezinom životu.

- Međutim, kao mlada dopuštala sam da me muškarci koje sam voljela emotivno ucjenjuju i uskraćuju mi pravo na karijeru, uspjeh i financijsku neovisnost. Nažalost, mislila sam da je to ljubav i obožavanje, ali nije! Kad vas netko voli, on poštuje ono što radite i podrška vam je u svemu - rekla je Vlatka pa dodala kako se u tom smislu jako promijenila i sazrela.

- Sigurno puno više koristim razum nego u svojim dvadesetima, pa čak i tridesetim godinama. Što ne znači da se ne mogu ludo zaljubiti - zaključila je Pokos koja i dalje računa na voditeljske angažmane jer, kako kaže, izvrsno radi taj posao.

