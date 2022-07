'Vlatka ti si se igrala maćehe u Gucciju, mene je Vidoje dugo opsjedao, a to Nikolina sve zna'

Vlatka, i ti i Nikolina ste imale dobre želuce da budete s muškarcima s kojima ste bile i tu je bilo svega, najmanje pameti, uputila je Borna Kotromanić (50), Vlatki Pokos (52). Dvije hrvatske dame posvađale su se zbog voditeljice Nikoline Ristović Ex Pišek (46), a njihovim prepucavanjima ne nazire se kraj.

Borna je danas na društvenim mrežama objavila fotografiju Vlatkinog komentara o cijeloj situaciji, a otkrila je i kako ju je Vidoje 'opsjedao'.

- Doista? Borna je imala sreće što je bila u braku s civiliziranim tipom, to je ne čini pametnom ni uspješnom. Uostalom, Nikolina je bila voljena, blate je dušobrižnici i bivši, poremećeni svekar. I 'uspješne' žene koje su se samo dobro udale, inače bi radile za prosječnu hrvatsku plaćicu - komentirala je Pokos.

Borna joj je na to odgovorila:

- Vlatka, i ti i Nikolina ste imale dobre želuce da budete s muškarcima s kojima ste bile i tu je bilo svega, najmanje pameti. A gdje ti je bila ženska solidarnost kad si bila s Dikanom koji je svoju suprugu Bebu Lončar opelješio i zabranio sinu da viđa majku pod prijetnjom da će ga razbaštiniti dok si se ti igrala maćehe u Gucciju. Nisi dostojna da me uzimaš u usta i nemoj.

Nakon što je objavila te komentare, Borna je rekla da je Nikolina Ristović znala da ju je njezin pokojni suprug Vidoje opsjedao.

- Čudna je to ljubav bila dok je stavljao spolovilo u sve što se kreće, a o mojoj pameti i ženskoj solidarnosti ne trebaš ti Nikolinu podučiti jer ona dobro zna da me opsjedao, a da mu ja nisam dala da ni da mi priđe i da me je od njegovog ponašanja bilo sram samo zato što ju znam i kao žena ženi. Ti Nikolinu koristiš za svoju medijsku promociju, a njoj samo štetiš - objasnila je Borna.

Podsjetimo, prepirka na društvenim mrežama je počela kada se Borna oglasila o pitanju nasljedstva Vidoja Ristovića. Vlatka Pokos spomenula je hrvatske ratne profitere, a bivša supruga Luke Rajića (58) zaprijetila joj je tužbom.

- Na mom profilu klevećeš mene i mog bivšeg supruga, mora da te pamet žulja. Još nas jednom uzmi u pero ili usta i vidimo se na sudu. Ne znam što si i od koga naučila, ali sa mnom sigurno nisi imala posla - napisala joj je Borna.

