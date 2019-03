Vlatko je arhitekturu zamijenio pozornicom: Volim nasmijavati

Nesuđeni košarkaš, visok više od dva metra i težak 120 kilograma, diplomirani arhitekt i komičar Vlatko Štampar dvije večeri za redom napunio je 'Tvornicu'. Tvrdi kako je osjećaj predivan, ali i da je njegova želja bila nastupati tamo, jer kako kaže, to je idealan prostor.

Foto: privatni album

Iako ima stotine smiješnih trenutaka na svojim nastupima, jednog događaja se ipak s osmijehom na licu sjeća.

- Imam fore koje su mi draže i koje volim više izvoditi. Količina pljeska i smijeha ovisi i o fori i o samoj publici. Kakvi su tu večer i kako su raspoloženi. Pamtim jedan nastup gdje je bila jedna cura koja je imala baš zarazan smijeh. Visoki, dugi smijeh. i nakon svake fore ljudi se nasmiju i čuju nju. I krenu se smijati opet. Žena je podigla cijelu večer na novi nivo. Bilo je stvarno predivno - prisjetio se Vlatko.

Foto: privatni album

Na društvenim mrežama ima više od 40.000 vjernih obožavatelja, ali i mnogo crteža koji su odlično prihvaćeni od strane njegove publike.

- Crtati sam počeo u osnovnoj školi. Nisam volio čitati lektiru ali sam skužio ako precrtam ilustraciju iz knjige i pokažem učiteljici, onda me baš ne gnjavi oko samog sadržaja. I zavolio sam crtanje. nastavio kroz srednju i dalje na fakultetu. Danas mi je to hobi i crtam isključivo ono što mi se crta i kad mi se crta. Čekam da me "muza udari" - otkrio nam je komičar.

Foto: Petar Santini

Za sebe kaže da nije rock zvijezda pa redovi puni obožavatelja u njegovom poslu ne postoje. Komičari su drugačiji. Nakon nastupa se ohlade, zapišu što su krivo napravili, slože dobru improvizaciju i odu kući. Ponekada se dogodi da se fanovi žele fotografirati ili traže autogram, ali 'daleko' je to od statusa rock zvijezde.

- Moja djevojka dolazi na nastupe. Ne na prva izvođenja novog materijala jer kad je ona u publici - trema je najveća, ali većinu materijala zna napamet. Definitivno je velika podrška u svemu. Obitelj također. Trebalo je mami malo vremena da prihvati da ću se baviti komedijom. Ipak sam arhitekt i mogao sam biti netko i nešto jedan dan. Ali vide da sam sretan, ispunjen i da uživam. Jedino se baka još ne da. Još tuguje za promjenom karijere - rekao je Vlatko koji tijekom svojih nastupa često spominje 'muško - ženske' odnose. Često se i šali na račun svoje veze, ali priznaje da ponekad neki događaj malo nadogradi.

Foto: privatni album

- Većina materijala dolazi iz neke istinite premise. Svaka fora je sastavljena od malih istinitih fragmenata iz života. Bilo mojeg ili nečijeg. Neke preuveličam, neke malo nadogradim, a neke ostanu identične/istinite. Premise zapisujem stalno, svaku stvar koja ima naznaku da bude smiješna - zapišem. I onda se igram s njima. Spajam ih u smislene fore i cjeline. Da bi fora dobro prošla ljudi se moraju poistovjetiti sa situacijom, tako da je uvijek dobro da fora ima temelje u realnom životu - dodaje.

Foto: privatni album

Kada se počeo profesionalno baviti 'stand up-om' dao je otkaz u firmi za koju sam tada radio, a iako je njegova ljubav pozornica, Vlatko se može pohvaliti i diplomom. I to onom na Arhitektonskom fakultetu.

- Uvijek sam volio nasmijavati prijatelje. U osnovnoj mi je bilo bitnije znati nova 3-4 vica za veliki odmor sutra. lako za zadaću, ispit i ostalo. To sam odradio jer moram. U srednjoj sam znao pričati viceve 2-3 sata u komadu. tek kad sam došao na faks sam saznao s open mic večeri u Purgeraju. Napisao svoje fore i probao. To je bilo 2008. Živio sam za svaki ponedjeljak, samo da probam novih 7 minuta i samo da ih nasmijavam. I stvari su se samo krenule razvijati. Gaža, gaža, još jedna gaža, pa plaćena gaža... Nisam mislio da će mi stand up postati posao. Nikad to nije bio realan plan za život. Ali evo ga. Funkcionira. Arhitektura je trenutno na ledu. Imam neke planove vezano za struku, ali ne planiram se vratiti raditi u ured. Probao sam i nije za mene - zaključio je Vlatko.

Foto: privatni album

Žestoke i necenzurirane fore mogu se čuti i u ostalim njegovim stand-up showovima “Štamparska greška”, “Bratec je trd” i “Odraslost” s kojima je pokorio ne samo Hrvatsku nego i regiju. Vlatku ne preostaje ništa drugo nego na oduševljenje fanova nastaviti smišljati autorske fore i dalje postojano i neumjereno nasmijavati ljude.

