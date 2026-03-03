Vlatko Stefanovski (69): 'Svirao sam kod vas gdje nitko nije...'

Ovogodišnji Porin za poseban doprinos hrvatskoj glazbi pripao je umjetniku čiji je utjecaj odavno prerastao nacionalne okvire. Makedonski gitarist međunarodne karijere, virtuoz osebujnog tona i jedan od ključnih autora regionalne scene, Vlatko Stefanovski (69), nagrađen je za opus koji je desetljećima snažno prisutan i u hrvatskom kulturnom prostoru. Kako je priopćio Unison - Hrvatski glazbeni savez - riječ je o umjetniku čiji su glazbeni jezik, autoritet i kreativna dosljednost ostavili duboki trag, a njegova povezanost s Hrvatskom traje od početaka karijere.

