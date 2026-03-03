Obavijesti

Show

Komentari 0
GLAZBENI VIRTUOZ ZA 24SATA PLUS+

Vlatko Stefanovski (69): 'Svirao sam kod vas gdje nitko nije...'

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 5 min
Vlatko Stefanovski (69): 'Svirao sam kod vas gdje nitko nije...'
Beograd: Koncert Vlatka Stefanovskog povodom 50 godina karijere na kojem je kao gost nastupio Gibonni | Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Kaže da je s grupom Leb i sol svirao u najmanjim mjestima u Hrvatskoj istom strašću kao i s Royal Philharmonic Orchestra

Admiral

Ovogodišnji Porin za poseban doprinos hrvatskoj glazbi pripao je umjetniku čiji je utjecaj odavno prerastao nacionalne okvire. Makedonski gitarist međunarodne karijere, virtuoz osebujnog tona i jedan od ključnih autora regionalne scene, Vlatko Stefanovski (69), nagrađen je za opus koji je desetljećima snažno prisutan i u hrvatskom kulturnom prostoru. Kako je priopćio Unison - Hrvatski glazbeni savez - riječ je o umjetniku čiji su glazbeni jezik, autoritet i kreativna dosljednost ostavili duboki trag, a njegova povezanost s Hrvatskom traje od početaka karijere.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: 'Jedna od najstrašnijih, najgorih noći...'
VIDNO POTRESENA

Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: 'Jedna od najstrašnijih, najgorih noći...'

Petra Ecclestone, kći Slavice I Bernieja Ecclestonea, proživjela je pravu dramu u Dubaiju: 'Pobjegli smo tražeći mir, a dočekao nas je teror'
Zanima vas kako izgleda transplantacija kose? Sandi Pego otkrio detalje operacije
SVE JE SNIMIO

Zanima vas kako izgleda transplantacija kose? Sandi Pego otkrio detalje operacije

Naš influencer Sandi Pego otputovao je u Tursku na drugu transplantaciju kose. Nakon prvog zahvata od prije nekoliko godina kada je riješio prednji dio vlasišta bio je vrlo zadovoljan rezultatom
Anica Kovač proslavila 50. rođendan: Iva Todorić pokazala kako je bilo na zabavi
PRAVI PARTY

Anica Kovač proslavila 50. rođendan: Iva Todorić pokazala kako je bilo na zabavi

Nekadašnja Miss Hrvatske i prva pratilja na izboru za Miss svijeta i danas plijeni elegancijom, a djelić rođendanske atmosfere javnosti je otkrila njezina bliska prijateljica Iva Todorić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026