Obavijesti

Show

Komentari 0
'FARMA'

Mario je pobijedio Rebeccu pa otišao u šumu, a u kući vlada anarhija: 'Oni mene ne poštuju'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Mario je pobijedio Rebeccu pa otišao u šumu, a u kući vlada anarhija: 'Oni mene ne poštuju'
17
Foto: RTL

Mario pobijedio u duelu, Manuela u sukobu s ekipom, a Rebecca i Dario kuju planove. Kava izazvala kaos na tržnici dok se Mario povukao u kolibu

Nikolina je na imanje stigla jako rano, a sve kako bi krenuo duel sluga. "Jedva čekam gledati borbu, ovaj put čak navijam za Rebeccu", otkrila je Manuela. "Kad bi barem bila neka runjava da ga mogu potjerati kao mačka miša", strepila je Rebecca. "Voljela bih da Mario pobijedi, vidjet ćemo što to za mene znači", zaključila je, pak, Doroteja.

Foto: RTL

Kada je krenula igra sa slagalicom - Rebecca i Mario nisu bili ni svjesni što ih čeka. Ni jedno ni drugo nisu imali pojma što slažu. Uskoro je Nikolina intervenirala i rekla slugama da slažu jarca, a onda je igru prije kraju priveo Mario. Otišao je potom u šumu. "Malo mi je nedostajalo, ali on je pobijedio. Drago mi je. Nadam se da će imati noćne more u kolibi", zaključila je Rebecca. Dobila je kamenčić od Marija, koji se zaputio u kolibu.

Foto: RTL

Mario se u kolibi odmah prihvatio rješavanja zagonetke, a ekipa u kući prihvatila se ovotjednih zadataka. Doroteja je pokrenula inicijativu rada na tjednom zadatku, a Manuela ustvrdila: 'Oni mene jednostavno ne poštuju'. Dok Doroteja vjeruje u Marija i njihovu suradnju, stvari se polako mijenjaju.

KRIZNI TJEDAN Vođa obitelji Manuela na Farmi priznala: 'Ne mogu ih smisliti...'
Vođa obitelji Manuela na Farmi priznala: 'Ne mogu ih smisliti...'

Dario i Davor za to vrijeme sređuju svinjac, a Manuela traži svoj skriveni ceker. Dečki komentiraju činjenicu da su trn u oku drugima. "Mislim da ćemo ići u arenu jedan protiv drugog i jedan će ići kući", zaključio je Dario o njihovoj situaciji. "Imaju klan, rokaju nas jednog po jednog, ali to je igra", zaključio je Davor. Dečki su nastavili s radom.

Foto: RTL

Ipak, većina kandidata oglušila se o Manuelinu naredbu da se krene s radom. "Hoćeš kisnuti s nama?", pitao ju je Darko. "Mislim da vam nije jasno da pričate s vođom", poručila je ekipi Manuela. Ivan je uskoro otkrio da ona i nije neka farmerica, ali ni vođa. "Ispada da me shvaćaju kao karikaturu", zaključila je na kraju svega Manuela.

PANIKA U ŠTALI Sprema se još jedna borba u areni na Farmi: 'Sve me boli, ne vjerujem da sam ovo proživjela'
Sprema se još jedna borba u areni na Farmi: 'Sve me boli, ne vjerujem da sam ovo proživjela'

Nerad se nastavio tijekom dana, a Rebecca je potom Darka i Ivana tužila i Manueli.

Foto: RTL

Uskoro je stigao Hamdija, a Manuela i Rebecca zaputile su se na tržnicu nakon što je Rebecca konačno otkrila vođi obitelji gdje je njezin ceker. Tržnica je krenula, a onda i prve napetosti. Hamdija je otkrio Manueli da nije donio kavu. "Pa je l'' znaš da smo ludi bez kave", jasna je Manuela. Vidjela je i čizme, a uskoro su ih Davor i Dario oteli! "Dali bi i pet mačeva i sjekiru, samo da Manuela dobije kavu", otkrio je Davor.

Foto: RTL

Kada su Manuela i Rebecca donijele namirnice, uslijedilo je oduševljenje. "Barem da nešto dobro primjećuju, da sam i njih zadovoljila jednom u sto dana", zaključila je Manuela.

NAPETO Farma: Tko je novi vođa, a tko spreman na sabotaže? 'Gorjet će i krava, i štala, i čitava kuća!'
Farma: Tko je novi vođa, a tko spreman na sabotaže? 'Gorjet će i krava, i štala, i čitava kuća!'

Mario vrijeme provodi sam u kolibi, nakon što je pronašao posljednji trag, koji ga možda vodi u finale. Davor i Dario ustvrdili su da veliki klan vodi kuću, unatoč tome što je Manuela vođa.

Foto: RTL

'Farmu' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati. Show je dostupan i na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sve Ronaldove djevojke: Prva, druga, treća, petnaesta! Uf, bilo ih je! Pogledajte ih sve
ŽIVOT PRIJE GEORGINE

FOTO Sve Ronaldove djevojke: Prva, druga, treća, petnaesta! Uf, bilo ih je! Pogledajte ih sve

Iako se često raspravljalo o njegovoj seksualnoj orijentaciji, Cristiano Ronaldo ljubio je mnoge poznate dame prije Georgine. Šuškalo se tako i da je ljubio Kim Kardashian, Alessandru Ambrosio, Dianu Morales...
Seksi frajer s terena zaručio se za lijepu Georginu: Ovako se mijenjao Cristiano Ronaldo...
OD PRIŠTIĆA DO MIŠIĆA

Seksi frajer s terena zaručio se za lijepu Georginu: Ovako se mijenjao Cristiano Ronaldo...

U školi su ga zadirkivali, bio je poznat po prištićima i krivim zubima, a onda je postao nogometna legenda. Njegovi mišići bili su slaba točka za brojne žene, a on se sada zaručio za seksi Georginu Rodriguez...
FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u badiću: Imala 145 kila, evo kako sada izgleda
PRVA POBJEDNICA

FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u badiću: Imala 145 kila, evo kako sada izgleda

Alina Pantseyeva je u showu 'Život na vagi' došla sa 145,3 kilograma, a izašla čak 71,7 kilu lakša. Imala je najveći postotak izgubljene tjelesne mase, nevjerojatnih 49,3 posto. Ovih dana uživala je na moru...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025