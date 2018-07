Grdović ide u Moskvu: Karte je riješio Luka. Fešta može početi

Već smo najavili kako dobru atmosferu hrvatski reprezentativci često začine i popularnom glazbom, pa je tako prije nekoliko dana na društvenim mrežama osvanula snimka kako pjevaju veliki hit Mladena Grdovića (59) 'Nije u šoldima sve'. Čim je to čuo, Grdović je nazvao Luku Modrića (32) i obećao mu da će doći u Moskvu ako prođu Rusiju. Igrači su svoj dio pogodbe ispunili, a ispunit će je i popularni pjevač.

- Upravo rješavam navijačku propusnicu za sebe, moju Brankicu, i rođaka, putujemo u Moskvu u kojoj planiramo ostati desetak dana. Previše radim, dugo nisam bio s Brankicom na odmoru, a Moskva je prekrasna, pa ćemo iskoristiti priliku - javio se Grdović. Pjevač je oduševljen dobrim igrama i rezultatima reprezentacije.

- Igraju dobro, ali nisam mogao gledati penale protiv Rusije, previše je to bilo stresno za mene, ali u Moskvu dolazim. Već sam rezervirao smještaj i gitaru, javio sam se Luki koji nam je osigurao ulaznice, i fešta može početi. Do sada su pjevali bez mene, a sada ćemo pjevati i slaviti skupa - obećao je Grdović kapetanu reprezentacije.

Dodao je kako su Vatreni napravili čudo i svaka im čast na tome, od prvoga do zadnjega. Pjevač je uvjeren da nogometaši neće ostati samo na finalu i idu u finale sigurno, a onda što bude.

- Bez medalje se ne vraćamo kući - uvjerava Grdović. Mladenu ovo nije prvi posjet Rusiji, a jedan mu je iz mladosti ostao posebno u pamćenju.

- Bilo je to davno, još sam bio kormilar braći Bajlo, i bili smo u Moskvi na nekoj regati. Odlučili smo malo prošetati po Crvenom trgu. Kupili smo suvenira i sve sam nosio u jednoj vrećici - prisjetio se pjevač. Grdović se zagledao u neku zgradu i vidio je kako su mu prijatelj odmakli, pa je potrčao za njima, a njegova vrećica puna suvenira je zvonila kao da je unutra tko zna što.

- To je uzbunilo rusku vojsku i policiju koji su odmah skočili i zaustavili me, bilo je i uperenih pušaka... Stvarno sam se bio uplašio, no čim su pretresli vrećicu i vidjeli da u njoj nema ništa opasno, pustili su me - nasmijao se pjevač.