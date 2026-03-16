Vodimo vas u studio u kojem se 'rodio' Harry Potter: Pogledajte kako izgleda taj čarobni svijet

Mjesto gdje su snimani filmovi o najpoznatijem čarobnjaku na svijetu danas je jedna od najposjećenijih atrakcija u Londonu. Posjetili smo Warner Bros. studio i zavirili iza kulisa čarobnog svijeta
Ljubav prema čarobnjačkom svijetu odvela nas je u Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, mjesto gdje su nastajali filmovi o slavnom čarobnjaku. Za obožavatelje ove priče to nije samo izlet, nego ulazak u svijet koji smo godinama gledali na filmskom platnu. Uz ulaznice rezervirane mjesecima unaprijed, uzbuđenje je raslo kako se približavao dan posjeta.
Na dan izleta sastali smo se s grupom na Victoria Coach Station, odakle smo krenuli prema studiju. Već u autobusu vodili su se razgovori o omiljenim likovima i scenama iz filmova. Put je prošao brzo, a iščekivanje je raslo svakim kilometrom.
Po dolasku u studio dočekao nas je pravi čarobni svijet koji privlači obožavatelje iz cijelog svijeta. Prije ulaska dobili smo activity passport u koji smo skupljali žigove na različitim točkama. Nakon kratkog filma o nastanku serijala otvorila su se velika vrata škole čarobnjaštva Hogwarts.
Iza vrata nas je dočekala impresivna Velika dvorana, jedan od najpoznatijih setova iz filmova. Hodajući studijem imali smo osjećaj kao da smo zakoračili ravno u filmsku scenu. Posebno su nas oduševili kabinet profesora Snapea i ured profesora Dumbledorea, uređeni do najsitnijih detalja.
U kući obitelji Weasley posjetitelji mogu vidjeti kako se magija „oživljava“. Mrkva se sama reže, suđe pere, a odjeća pegla bez ičije pomoći. Takvi interaktivni detalji cijelo iskustvo čine još čarobnijim.
Set banke Gringotts izgleda nevjerojatno realistično, kao da smo zakoračili u svijet čarobnjaka. Poseban dojam ostavila je i Zabranjena šuma, gdje se iznad posjetitelja spuštaju ogromni pauci uz jezive zvučne efekte. Na pola obilaska probali smo i slavni butterbeer, slatko gazirano piće koje okusom podsjeća na karamelu.
U nastavku smo vidjeli Diagon Alley, plastenik s mandragorama i brojne originalne kostime i rekvizite iz filmova. Posjet studiju otkrio nam je koliko je truda, detalja i kreativnosti uloženo u stvaranje ovog čarobnog svijeta.
U ostatku galerije pogledajte kako je izgledao svijet Harryja Pottera.
