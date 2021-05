HRT-ova voditeljica Maja Njirjak prošlog je tjedna zbog problema s visokim tlakom završila u bolnici. U razgovoru za Gloriju progovorila je o problemima s hipertenzijom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Lijekove sam izbjegavala čak i kad bi me jako boljelo, no sad se bojim i pomisliti kako bih završila bez terapije. Kad mi se utvrdi dijagnoza, nadam se da će se i broj lijekova smanjiti - rekla je iskreno Maja, koja je istaknula da do sada nije imala problema s tlakom.

Sve je počelo sa zujanjem u ušima prije deset dana.

- Tog kobnog petka završila sam na Hitnoj. Isprva sam mislila da mi je ostala voda u kanalu, nakon pranja kose. Onda da je to do slušalica koje često nosim. No kako je zujanje jedan od simptoma visokog tlaka, otišla sam doktorici. Tada je tlak bio 150 sa 100, što i nije strašno toliko - pričala je voditeljica i dodala:

- Idući dan sam se cijepila Pfizerom, a dan kasnije mi je trnula desna noga, i svakog dana mi je tlak bio sve veći. Kada je bio 215 sa 125 upalio mi se alarm. Na internetu sam našla prirodni recept za instant skidanje tlaka, napitak od limuna, cimeta i đumbira, i nakon razgovora s Hitnom, otišla u bolnicu Sveti Duh - rekla je.

U suzama je mladoj doktorici ispričala svoje simptome, nakon čega je dobila prvi lijek i obavila preglede. Ističe da je zahvalna svim doktorima i sestrama na ljubaznosti, koji njen problem nisu shvatili bezazleno.

Kući je puštena iste večeri oko ponoći nakon terapije.

- Moji simptomi su rasli iz dana u dan, a ja sam im se prilagođavala umjesto da sam ih detektirala. Osjećala sam se kao tempirana bomba, imala sam osjećaj nelagode u prsima, trnjenje ruku i nogu, ali sam zbog svog načina života smatrala da je to normalno - ispričala je Maja.