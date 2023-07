Voditeljica Zadruge po peti put operirala nos: 'Morat ću opet, a ranije sam sredila ruke i bradu'

Voditeljica srpskog reality showa Zadruga operirala je nos. Dušica Jakovljević izašla je iz bolnice nakon pete operacije nosa, a ovog puta operirala je sinuse. Čeka je još jedna operacija, a to je ona u kojoj će odraditi devijaciju septuma.

Kamere su je uhvatile ispred bolnice iz koje je izašla sva u zavojima i natečena.

- Dobro sam, konačno je gotovo. Sretna sam što je gotovo, ima stvari koje sam dodala. Operacija je prošla dobro, anestezija je bila odlična, najviše me bilo strah buđenja. Ranije sam stegnula bradu i ruke. Sve radim vrlo transparentno, žene ne treba osuđivati. Namjerno razbijam predrasude, svatko radi što hoće. Malo sam sredila i nos - rekla je, prenosi Kurir.

Foto: Antonio Ahel

Osim estetskih, neke njene operacije su i zdravstvene prirode.

- Operirala sam sinuse, a čeka me još operacija devijacije. Trebala sam to srediti u studenom, dapače, tada sam krenula s zahvatima koje sam tek sada nastavila zbog televizijske sezone. Nisam se mogla posvetiti zdravlju zbog količine posla. Odgađala sam to mjesec za mjesecom i tako smo došli do kraja “Zadruge” - rekla je i nastavila:

- Da sam završila te nekirurške intervencije kad sam trebala, imala bih ih dvije-tri operacije, a idući tjedan idem i na petu. Nakon toga, početkom srpnja, operirat ću i devijaciju - ispričala je nedavno Jakovljević.