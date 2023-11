Voditeljici je bivši uništio lice kiselinom: 'Morala sam na još jednu operaciju, ovo sam ja sad'

Britanska voditeljica i influencerica Katie Piper (40) 2008. godine je bila žrtva stravičnog napada, koji je organizirao njezin tadašnji dečko Daniel Lynch. Platio je muškarca, Stefana Sylvestra, da ju napadne.

Stefan je prišao Katie i prosuo joj kiselinu po licu nasred ulice. Piper je ostala slijepa na lijevo oko, dio kiseline je progutala, a 12 dana je provela u induciranoj komi. Do danas je imala stotine estetskih zahvata i operacija, a sad je otkrila da je išla na još jednu.

- Ovo sam ja! (Zasad). U utorak sam imala planiranu operaciju, tarzorafiju lijevog oka. Tarzorafija je spajanje dijelova ili cijelog gornjeg i donjeg kapka kako bi se djelomično ili potpuno zatvorilo oko. Privremene tarzorafije se koriste kao pomoć rožnici da zacijeli ili kao zaštita rožnici tijekom kratkog perioda izloženosti ili bolesti. Imala sam i operaciju ožiljaka na desnom oku pa će i to biti malo natečeno - započela je u svojoj objavi pa objasnila zašto je odlučila podijeliti svoju priču s pratiteljima. Kako je napisala, postoji više razloga zašto je to objavila.

- Prvo kako bih naučila druge da život s vrstom ozljeda kakve ja imam podrazumijeva da će se stvari promijeniti tijekom vaših života i ponekad će se vratiti unazad. Ne postoji baš kraj ovomu i dio oporavka je prihvatiti to. Drugo, s unakaženosti, odluka o operaciji mora biti temeljena na funkciji, a ne na estetici. U mom slučaju, pokušavam očuvati oko, izbjeći perforaciju i potpuni gubitak oka. Isto tako, samo zato što se nešto vidi ne znači da ljudi imaju pravo neprestano komentirati vaš izgled - nikad ne znate što se događa u nečijem životu. Ako ovo pomaže nekom, da, ponekad mi je teško. U redu sam s tim da me gledaju drugačije nego druge, ali operacije me mogu prisjetiti na početak svega ovog i to je teško mentalno - napisala je.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Dodala je i kako je izrazito sretna što svoju priču može dijeliti na društvenim mrežama te je pohvalila svoje pratitelje.

- Još uvijek sam ista osoba. Samo što sam imala drugačiji put u životu i to je u redu. Većinom živim pun, privilegiran i jako sretan život. Za to sam izrazito zahvalna - poručila je za kraj.