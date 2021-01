Televizijska voditeljica Vjekoslava Bach je na Facebooku objavila video svog stana u Zagrebu te se požalila na podstanare koji su živjeli tamo. Stan od 75m2 na Trešnjevci iznajmljivala je za 500 eura bez režija.

- Kada imaš podstanare iz pakla, ovako provodiš vikende. Evo farbamo sve, sve uređujemo. To je ona fina gospođa koja me vrijeđala po Facebooku, ali nema veze. Evo to je ona baš sve očistila tako da moj muž sad sve jadan malja, skupa sa mnom. Ali ovo sam htjela pokazati, vrata su nestala, znači vrata nemamo od kuhinje, jer oni su izgubili vrata. Nijedne ručkice nemamo na ormaru, eto vidite, divota... Ali, ovo je top, znači dijete je pisalo po vratima i ona je to kao očistila, ali tako je prekrasno očistila da su ovo moja vrata - rekla je na snimci.

Zatim je poručila kako će stalno prozivati ženu koja je živjela u njezinom stanu.

- Tako da kad dođe kod nekog živjeti da zna što ga čeka. Nema stvari koje nisu polomili, nema stvari koje nisu ukrali. Dobili su krevet s Dormeo madracima, trebate vidjeti navlaku, vjerojatno je gospođa spavala kad je bila u onim ženskim danima pa sam našla odvratnoće takve da sam morala baciti sve. Evo tako izgleda moj vikend. Čisto ako gospođa poželi živjeti u vašem domu, nađite 101 način da vam ne uđe u kuću jer ćete požaliti. Strašno. Ova vrata su bila nekad nova, sad izgledaju opet kao nova, a imali su odvratne fleke... I tako, to sam vam htjela pokazati malo, kako prolazi naš vikend, sa prekrasnim uspomenama od dva divna mlada bića koja ja zovem podstanari iz pakla - kazala je, a potom u komentarima videa dodala:

- On je jedan mali prdac i se*onja kojem ta ženturača kolo vodi. A ona je pokvarena, prljava, hartava žena... Kad izbacim slike u kakvom smeću i prljavštini je ona držala dijete, mislim da će socijalno imati kaj raditi... govna od psa, popišani krevet od dječje sobe, krvave plahte mi ostavila (valjda da vidim da je plodna)... fuj kakva prljava žena. Sramota.