Voditeljski dvojac Petar Pereža i Marija Miholjek na jedan dan su postali Mulder i Scully...

Njima ljudi vjeruju! Zaustavljaju ih na ulici i stalno nešto zapitkuju. Ni Marija Miholjek (45) ni Petar Pereža (42) ih ne odbijaju. Od prvih dana voditelji Dnevnika Nove TV grizli su na svoj posao i svjesni su koliko je važan kontakt s publikom, s gledateljima. Odnedavno ih gledamo iz novog studija, a u velikom intervjuu samo za Cafe ispričali su je li im preseljenje nakon 17 godina teško palo, što najviše pamte u voditeljskoj karijeri, s kakvih pitanjima im ljudi na ulici najčešće prilaze...

Živorad Tomić piše o novoj švedskoj mini-seriji 'The Playlist'. Iako je glavni junak cijele serije jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, 39-godišnji multimilijarder Daniel Ek, on nije glavni junak svake epizode nego su to redom njegovi suradnici koji su za njega stvorili danas moćnu internetsku stranicu Spotify. U priči o Spotifyju svima je dobro osim onima koji im omogućavaju da postoje i bogate se, a to su skladatelji, pjevači, orkestri, pisci tekstova - ukratko, umjetnici.

Ecija Ojdanić ispričala nam je sve o novoj predstavi 'Čudo' i subotnjoj zagrebačkoj premijeri, a mlada glumica Romina Tonković kako je dobila ulogu u holivudskom filmu 'Canary Black' koji se snima u Zagrebu i u kojem će snimati scene s Kate Beckinsale.

Demi Moore nikad nije bila mezimica holivudskih producenata. Uskoro puni 60 godina, iza sebe ima nekoliko propalih brakova, među ostalim, s Bruceom Willisom i mlađahnim Ashtonom Kutcherom, a u djetinjstvo joj je bilo sve samo ne sretno. Majku je spašavala od suicida, koja ju je vodila po barovima i pokazivala muškarcima. Jedan doživljaj osobito ju je promijenio...

U vremeplovu se prisjećamo jednog jedinoga Leonarda Cohena koji nas je napustio 7. studenoga prije šest godina. Sa samo 17 godina počeo je pisati pjesme, a pisao je do posljednjeg daha.

Donosimo i najveći i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Sve to samo u novom Cafeu uz 24sata u petak.

Najčitaniji članci