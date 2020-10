Voli Balkan: U novom Boratu su dvije pjesme Gorana Bregovića

Prije puno godina, Baron Cohen je pokušao prevariti i mene, a ja sam bio jedini koji je rekao da nema šanse. Taj čovjek je lažnjak i nije mi duhovit. Za mene je on čudak, rekao je Trump

<p><strong>Sacha Baron Cohen</strong> (49) ovih je dana objavio novi film 'Borat Subsequent'. Nakon što ga je <strong>Donald Trump </strong>(74) nazvao neduhovitim 'lažnjakom' i 'čudakom', Baron Cohen mu je ponudio poslovnu priliku. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trump se predao u borbi protiv korone </strong></p><p>- Donalde, cijenim besplatnu reklamu za Borata. Priznajem, ni ti meni nisi smiješan. No, cijeli svijet ti se ipak smije. Uvijek sam u potrazi za ljudima koji će glumiti rasističke lakrdijaše, a tebi će trebati posao nakon inauguracije 20. siječnja. Razgovarajmo! - poručio mu je glumac. </p><p>U novom nastavku Borata žrtva je postao Trumpov odvjetnik<strong> Rudy Giuliani </strong>(76). On je u filmu ulovljen u neobičnom položaju, s rukama u hlačama dok iznad njega stoji glumica koja igra Boratovu kćer, konzervativnu televizijsku novinarku.</p><p>Potom u sobu utrčava Borat i Giulianiju govori: 'Ona ima 15 godina. Prestara je za vas'.</p><p>Giuliani je odbacio tvrdnje da si je gurao ruke u hlače, napisavši na Twitteru da si je namještao košulju nakon što je sa sebe skinuo mikrofone. Novinari su u petak pitali Trumpa je li zabrinut zbog sigurnosnih propusta pošto se u filmu pokazalo da Boratova filmska kći <strong>Maria Bakalova </strong>ulazi u Bijelu kuću i razgovara s Donaldom Trumpom mlađim. </p><p>- Ne znam što se dogodilo. No prije puno godina, Baron Cohen je pokušao prevariti i mene, a ja sam bio jedini koji je rekao da nema šanse. Taj čovjek je lažnjak i nije mi duhovit. Za mene je on čudak - rekao je Trump. </p><p>Nastavak Borata ima i poveznicu s Balkanom. U filmu su se našle i dvije skladbe <strong>Gorana Bregovića</strong> (70).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Već u samom uvodu pojavljuje se skladba Ederlezi koja je publici otprije poznata iz Doma za vješanje Emira Kusturice. Osim te, u filmu se može čuti i Bregovićeva skladba Kalašnjikov, napravljena također za jedan Kusturičin film, Underground. </p><p>Bregovićeva glazba pojavljivala se i u prvom nastavku Borata, 2006. godine.</p>