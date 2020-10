'Volim jesti sirovo, ne pričam puno. Baka je imala utjecaja'

Željko govori kako ga je baka naučila vrijednostima, a cilj mu je biti obiteljski, poslovan i duhovan čovjek. Smatra kako danas nema puno takvih ljudi i svima želi biti primjer

<p>Specijalist fizioterapije <strong>Željko </strong>(39) ovotjedni je kandidat 'Večere za 5 na selu'. Sinoć je skupio 30 bodova i prešao u vodstvo. Kad ne kuha, bavi se jogom i borilačkim vještinama. U Rijeci živi osam godina. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Splitska Vampirica u 'Večeri za 5 na selu'</strong></p><p>- Otac sam troje djece, suprug jedne divne žene. Učitelj sam ashtanga vinyasa joge, instruktor japanskih borilačkih vještina ninjutsua - ispričao je Željko za <a href="https://www.rtl.hr/tv/vecera-za-5-na-selu/novosti/3910454/zeljko-je-ucitelj-joge-i-instruktor-ninjutsua-sa-25-godina-sam-sam-zivio-u-beogradskom-asramu-i-sreo-tog-jednog-ucitelja-koji-me-svemu-poucio/" target="_blank">RTL.hr</a>.</p><p>U djetinjstvu je najveću utjecaj na njega imala baka, koju je još kao mali imao potrebu ispitivati o vjeri. </p><p>- Slijedila je Isusa, svaki je dan gotovo po sat vremena provodila sa mnom pričajući mi biblijske priče, odgojila me tako da nikada nisam govorio ružne riječi. Tako nevin i čist otišao sam u srednju školu među gradsku djecu, koja su bila potpuno suprotna od mene i mog sustava vrijednosti i bilo mi je teško. Nakon samo dvadesetak dana otišao sam u joga kamp i upoznao sam neke učitelje koji su napravili duboku impresiju u mom srcu - kaže Željko.</p><p>Zbog svega je odlučio otići u Indiju i naći nekog duhovnog vodiča. Tada je počela i njegova ljubav prema borilačkim vještinama. </p><p>- Kad bih pogledao neki film s nindžama, onda bih se tri dana penjao, skakao, pravio si mačeve, strijele... I nisam nikada našao učitelja za to sve do te 25. godine, kad sam živio u beogradskom ašramu i sreo tog jednog učitelja. Nekako sam predao svoje vrijeme i za svega dvije godine i sedam mjeseci položio crni pojas. To je moje najdraže područje - kaže kandidat 'Večere za 5 na selu'.</p><p>Voli prirodu, a između ostaloga je i vrtlar. Svaki slobodan trenutak nakon terapije s ljudima često berem samo neko jestivo bilje, pravim variva od toga, popečke... Volim kad je to nešto puno života... Najviše volim jesti sirovo - priznaje Željko.</p><p>Njegov cilj je biti obiteljski, poslovan i duhovan čovjek. </p><p>- Puno je ljudi koji pričaju kako bi nešto trebalo ovako ili onako. Ja ne pričam puno. Promatrajući današnje društvo, takvih ljudi ima najmanje - zaključio je. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>