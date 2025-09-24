Obavijesti

SERIJA BILA GLOBALNI FENOMEN

Voljeti ste gledati 'Spasilačku službu'? Sprema se nova sezona

Piše HINA,
Voljeti ste gledali 'Spasilačku službu'? Sprema se nova sezona
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Obožavatelji hit serije 'Spasilačka služba' mogu se radovati pripremi snimanja nove sezone kultne serije o spasiocima u crvenim kupaćim kostimima koja će se emitirati na Foxu

Produkcijska kuća Fremantle u utorak je objavila da je u pripremi nova sezona od 12 epizoda koja će se u sezoni 2026. - 2027. emitirati na tv mreži Fox. Osim nove glumačke postave najavljeno je da će glavni kreativni autoritet i producent serije biti Matt Nix koji će surađivati s nekoliko producenata iz originalne serije.

Nix je američki filmski i televizijski scenarist, režiser i producent, poznat kao tvorac i izvršni producent popularnih serija Burn Notice, The Good Guys, Complications, The Gifted i True Lies. 

Umro Michael Newman! Glumio je u 'Spasilačkoj službi', dugo se godina borio s Parkinsonom...
Umro Michael Newman! Glumio je u 'Spasilačkoj službi', dugo se godina borio s Parkinsonom...

- U svom prvom emitiranju 'Baywatch' je definirao čitavo jedno životno doba na američkoj plaži te je uzdigao spasioce do kultnog statusa - rekao je Michael Thorn, predsjednik Fox Television Networka.

Fremantle Archive
- Sada je, zajedno s našim partnerima iz Fremantlea ovaj televizijski gigant spreman za jedan nov i moderan povratak na scenu - dodao je Thorn. 

- Fox i Fremantle će, uz Matta Nixa i originalnog sukreatora Grega Bonanna, donijeti kalifornijski san cijeloj jednoj novoj generaciji obožavatelja uz svježe priče, zvijezde u usponu i sav onaj spektakl koji franšizu 'Baywatch' čini globalnom senzacijom - rekao je Thorn.

FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha
FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha

'Spasilačka služba' postala je globalni fenomen devedesetih godina prošlog stoljeća. Prikazivala se 11 sezona između 1989. i 2001. s više od 240 epizoda.

S Davidom Hasselhoffom u ulozi glavnog spasioca, serija je od Pamele Anderson i Carmen Electre stvorila globalne zvijezde, koje su postale miljenice obožavatelja u prepoznatljivom okruženju čija se radnja odvija na kalifornijskoj plaži.

205831120 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Godine 2017. redatelj Seth Gordon prenio je 'Baywatch' na veliko platno, a uloge spasilaca su preuzeli Zac Efron, Dwayne Johnson i Kelly Rohrbach.

