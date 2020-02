'Vozaču koji se zabio u Šabana na suđenju se neću ni obratiti'

Prošlo je više od godinu dana otkad je u teškoj prometnoj nesreći u Njemačkoj poginuo kralj narodne glazbe Šaban Šaulić. Dok se vraćao s nastupa u Bielefeldu, na njegov automobil naletio je turski državljanin Alsin Levant svojom Mazdom. Šabanova supruga Gordana Šaulić (62) kaže kako osjeća veliku prazninu poslije Šabanove smrti, prenose srpski mediji.

- Više od četiri desetljeća čitav se moj svijet vrtio oko Šabana. Mi smo bili partneri u svemu, od braka do odgajanja djece, koncerata, nastajanja pjesama... I onda, jednog kobnog jutra, sve je to nestalo. Ne znam kako bih to opisala, taj šok, osjećaj praznine, tuge i nemoći. Kao da vam netko u sekundi uzme sav zrak i ostavi vas da živite bez njega. Zaista imam osjećaj da sam morala opet učiti disati, hodati, pričati - rekla je Gordana.

U Njemačkoj 27. ožujka počinje suđenje Alsinu Leventu zbog izazivanja nesreće u kojoj je nastradao Šaban. Tada će se njegova obitelj morati suočiti s njim.

- Na prvom ročištu bit će cijela obitelj, tako da ćemo se sigurno sresti. Iskreno, koliko god čovjek misli da je spreman i da zna što može očekivati od nečega, uvijek postoji mogućnost da pogriješi u procjeni. Ne znam kako ću se osjećati u trenutku kad ću ga prvi put vidjeti. Znam da mu se neću direktno obratiti, sačuvat ću dostojanstvo, kao što sam uvijek - dodala je Gordana.

Državni tužitelj, Kristof Makel, u svibnju 2019. dao je izjavu za medije, u kojoj je rekao da je Alsin Levent dostavio svoju adresu sudu i da ne postoji mogućnost da napusti državu. Levantov odvjetnik nije htio javno otkriti gdje se turski državljanin trenutno nalazi, a razlog su brojne prijetnje smrću koje mu svakodnevno upućuju brojni Šabanovi obožavatelji.