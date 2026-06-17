Vraća se Aleksandra Prijović! Nakon pauze stiže novi album

Sve je spremno za veliki povratak Aleksandre Prijović. Regionalna zvijezda u četvrtak, 18. lipnja, točno u podne objavljuje album 'Bol i alkohol', svoje prvo studijsko izdanje nakon spektakularne turneje 'Od istoka do zapada'.

Prijović je nekoliko sati uoči izlaska albuma obožavateljima otkrila i njegov sadržaj. Na 'Bolu i alkoholu' naći će se devet novih pjesama - 'Rugoba', 'Halo', 'Kababa', 'Olovo', 'Gatara', 'Macho Man', 'Konobari', 'Opa cupa' i 'Vreme prolazi'.

Da je riječ o projektu kojem je posvetila veliku pažnju, pokazuje i način na koji ga je najavila. Umjesto klasične objave, na društvenim mrežama podijelila je kratki, filmski video u kojem sjedi nasuprot gatari. Dok ona jednu po jednu okreće karte, otkrivaju se nazivi novih pjesama, a na samom kraju pojavljuju se naziv albuma i datum izlaska.

'Bol i alkohol' njezino je prvo studijsko izdanje nakon turneje 'Od istoka do zapada', tijekom koje je od rujna 2023. do kraja 2024. održala 63 koncerta i rasprodala najveće dvorane diljem regije. Nakon rekordne turneje usporila je tempo. U rujnu prošle godine sa suprugom Filipom Živojinovićem dobila je drugo dijete, kćer Ariju, te se posvetila obiteljskom životu.