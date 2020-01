Vraća se otpisani: Tražim novu Simonu za nove Gotovčeve...

Danonoćno žive pred očima milijuna ljudi, tuku se, svađaju, psuju, seksaju, plaču, otkrivaju intimu... A sve to s jednim ciljem - postati slavan. Jer kad nemaš neki konkretan talent, bolje prečica do slave od realityja nema. A mi Hrvati smo, očito, ozbiljni u tom ‘poslu’. Izvoz roba i proizvoda nam ne ide nešto pretjerano dobro, ali barem izvozimo reality zvijezde. Sve više i više Hrvata slavu traži preko grane, a Srbi njihove ‘usluge’ masno plaćaju...

Ante Gotovac (50) sinonim je za reality show. Prije nego što se proslavio vodio je rent-a-car u centru Zagreba. Supruga Simona (35) bila je manekenka kojoj na početku karijere nije bilo teško pokazati grudi na pisti, a Ante revoltiran zbog priče da suprugu u krevetu dijeli s drugima. Tad je izjavio da se manekenke u Hrvatskoj “prostituiraju za markirane čizmice”.

- Moja čistačica je veći jet-set od svih prisutnih manekenki. Danas sretno udane manekenke nekad su se ‘trošile’ u zahodima kockarnica. Vidio sam ih svojim očima jer sam neko vrijeme radio u kockarnici - rekao je Ante.

Bilo je to prije desetak godina, a ostalo je povijest. Iako nikoga nije spomenuo imenom i prezimenom, brojne manekenke su se osjetile prozvanima, a Ante je preko noći postao “tražena roba u gradu”. Simona i Ante, koji su bili bez dlake na jeziku, odjednom su se našli pod povećalom. Redali su se skandali bračnog para, da bi se šest godina kasnije rastali, odnosno Simona je ostavila Antu. Okrenula se vjeri, a Ante se preselio u Beograd, u kojemu vodi jedan drugi, mirniji način života. No priznaje da mu nedostaje pozornost koju je imao kad je bio zvijezda realityja.

- Kad bih našao partnericu dovoljno jaku da sa mnom iznese reality show, možda bih se vratio u biznis. No takvu još nisam našao. Žene čim dođu do slave dignu nos. Nemam volje ni snage za te gluposti. Hrvatska je bez Gotovčevih dosadna. Bili smo bogovi šoubiza. Meni je ovdje vlasnik Happy TV-a rekao da mu je san napraviti srpske Gotovčeve, ali ne može naći tako medijski zanimljivi par. Za Simonu je rekao: ‘Reci koliko para treba dati da je dovedemo’. Simona to zna jer su pričali o tome. Ali to više ne želi jer vodi jedan drugi život. Iznos nije upitan - kaže Gotovac.

On i Simona u Hrvatskoj su imali vlastiti reality show “Gotovčevi”, za koji, tvrdi, nikad nije sanjao da će u njemu sudjelovati.- Prije sam govorio da ne bih ni za kakve pare ušao u reality - govori Ante, no zamolbu prijatelja Siniše Svilana da prije toga uđu u “Farmu” nije mogao odbiti.

- Imao sam masu peripetija sa Simonom koja nije htjela ući u ‘Farmu’. No ja sam čovjek koji je u poslu, pa ako te direktor zamoli da pomogneš, onda sam voljan uraditi nešto i što mi nije po volji - govori Ante. Tvrdi da je u svijet realityja ušao iz zabave i novca, kojega je bilo na bacanje.

- Nema što nismo reklamirali. Zarađivao sam na svemu. Kad bih na TV-u na majici nosio logo neke tvrtke, dobio bih 20.000 kuna. Javim se na telefon, a u kadru bude logo mobitela, otišao sam u dućan tog proizvođača i rekao: ‘Natrpaj u vrećicu mobitela ako hoćeš da ti ga opet reklamiram’. Pojavljivanje na eventu naplaćivali smo 3000 eura. Simonini nastupi su stajali 5000 eura. Jednom smo dobili 200.000 kuna za jedno sponzorstvo koje ne bih sad imenovao - tvrdi Ante.

Kaže da mu zbog instant-slave i razvlačenja po javnosti obitelj i prijatelji nisu okrenuli leđa, nego kasnije, kad se sve to raspalo. Naime, nakon šest godina Simona i Ante su se rastali, odnosno manekenka je ostavila poduzetnika.

- Napravila je to na nagovor svoje majke. No danas smo svi u odličnom odnosu. U to vrijeme imali smo veliku popularnost i nitko ništa nije negativno gledao. Iz paštete smo iskakali. Kad smo se razišli, počeli su negativni komentari. Kad je čovjek emotivno slabiji ili u problemima, gledaju te dok si na podu i još i gaze. Kad si na vrhuncu slave, svi ti jedu iz ruke. To mi se sve smučilo pa sam došao u Beograd. Tu imam svoj krug prijatelja i vratio sam se u igru - kaže Ante, koji je nakon razvoda od Simone pao u depresiju. Zato je i završio u crkvenoj komuni u kojoj je proveo nekoliko mjeseci. Nakon izlaska iz komune odselio se u Beograd i postao PR noćnog kluba.

- Prihvatio sam poziv u ‘Parove’ prije četiri godine da izreklamiram klub. Prijatelj Žarko Pavlović taman je kupio brod Sava. Pitao sam tadašnjeg direktora Sinišu Svilana kako da izreklamiram brod, a on mi je rekao da uđem u ‘Parove’. I odobrio mi je marketing unutra. Nosio sam majice s logom kluba Sava. Inače ne bih ušao u taj show - govori Ante.

“Parovi” su kontroverzni srpski reality show u kojemu se natjecatelji tuku, seksaju i vrijeđaju. Nedugo nakon ulaska u show završio je u klinču sa srpskom starletom Macom Diskrecijom. Ante do danas nije razjasnio jesu li se poseksali pod plahtama.

- Neću to komentirati, mislim da je sve evidentno - kaže nam Ante.

U Srbiji vodi rent-a-car. Povremeno se vrati u Hrvatsku zbog sklapanja novih poslova. Priznaje da mu nedostaje biti u žiži javnosti. Nije isključeno, kaže, da se o njegovu životu snimi film.

- Napravio bih to za one koji su me otpisali. One koji su jeli na moj račun i klanjali mi se, a kad mi je bilo teško, tad su me pljuvali. To su klošari koji su mi jeli iz ruke dok sam bio slavan. Nakon razvoda slomilo me jer sam volio Simonu. Svijet mi se srušio. Tad sam u suzama godinu dana slušao mojega prijatelja Juricu Pađena i njegovu pjesmu ‘Suzama’. On mi je na kraju zabranio da to slušam - rekao je Ante.

