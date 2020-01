Ciganović: Moj uvjet za ulazak u reality bio je da ne zovu Avu!

Danonoćno žive pred očima milijuna ljudi, tuku se, svađaju, psuju, seksaju, plaču, otkrivaju intimu... A sve to s jednim ciljem - postati slavan. Jer kad nemaš neki konkretan talent, bolje prečica do slave od realityja nema. A mi Hrvati smo, očito, ozbiljni u tom ‘poslu’. Izvoz roba i proizvoda nam ne ide nešto pretjerano dobro, ali barem izvozimo reality zvijezde. Sve više i više Hrvata slavu traži preko grane, a Srbi njihove ‘usluge’ masno plaćaju...

Jedan od uvjeta da uđem u ‘Parove’ bio je da tijekom mojeg boravka u kući ne smije kročiti Ava Karabatić, priznao nam je stilist i društveni kroničar Neven Ciganović (49). On se 2015. natjecao u četvrtoj sezoni srpskog showa, a njegova reality avantura trajala je tri tjedna. Kaže da je tamo završio slučajno.

- Ja sam tad trebao ići u srpsku ‘Farmu’, ali dva dana prije ulaska produkcija me zvala i rekla mi kako im se smanjio budžet pa su mi htjeli spustiti honorar. Nisam htio pristati na to, a zatim su me zvali iz ‘Parova’ te su pristali na sve moje uvjete – priča Ciganović.

A uvjeta je bilo. Osim što nije htio gledati Splićanku Avu, s kojom se zakačio u “Survivoru”, tražio je honorar od 1400 eura tjedno, odnosno oko deset i pol tisuća kuna. Uz to, Cigi je htio posteljinu tamnije boje i ogledalo u kupaonici. Produkcija mu je sve uvjete ispunila.

- Htio sam ogledalo u tuš kabini, ali to je bilo nemoguće pa smo se dogovorili da ogledalo stave u kupaonicu, gdje nema kamera. Osim tjednog honorara, dobio sam dodatni iznos nakon što sam izašao iz showa – rekao je, no nije htio otkriti o kojem je iznosu riječ.

Ipak, priznao je da mu je novac bio glavni motiv za sudjelovanje u showu. Iako je imao iskustva u realityjima, s obzirom na to da se natjecao u “Big Brotheru” i “Survivoru”, nije mogao ni slutiti što ga čeka u “Parovima”. Kaže da je doživio kulturološki šok čim je ušao u kuću.

- Kad sam vidio profil ljudi tamo, sve mi je bilo jasno. To funkcionira drugačije nego kod nas, ljudi koji tamo dolaze sve bi napravili da budu na televiziji, prodali bi i vlastitu majku. Mnogi od njih ni ne dobivaju lovu za sudjelovanje u showu, bitno im je da se vide, spremni su napraviti sve za publicitet. Do tada nisam vjerovao da takvi ljudi postoje. Uz to, iznenadilo me kad sam vidio da u kući mlade djevojke starijim gospođama govore ‘ti’, psuju ih itd. - priča nam zgroženi Neven.

Prije nego što je ušao u kuću, pomislio je: “Kako ću izdržati bez mobitela?”.

- No u onom trenutku kad sam predao mobitel produkciji, zaboravio sam na njega. Nije mi nedostajao, kao ni bilo tko iz vanjskog svijeta - rekao je Neven.

On nije bio jedini Hrvat u toj sezoni “Parova”. Društvo su mu pravile nekadašnja misica Aleksandra Grdić (39) i voditeljica Slađana Petrušić (36).

- Sa Slađom smo se Aleks i ja već drugu večer posvađali, jer ona je tipični reality igrač pa nas je prozvala kako smo je odbacili čim smo došli u Beograd. Inzistirao sam da izbace Slađu dok sam bio u kući jer je već treći dan nokautirala drugog natjecatelja, ali nije imala nikakve sankcije, samo su je stavili u izolaciju. To me šokiralo jer se kosi sa svim pravilima. Još sam imao konflikt s Miljanom Kulić, a nisam se najbolje slagao ni s Macom Diskrecijom - iskren je Cigi.

Kaže da je s većinom stanara imao super odnos i da je njegov najveći problem bila produkcija, koju nije htio slušati.

- U ‘Parovima’ postoji tajna soba, tamo vam produkcija daje upute, odnosno koji su vam zadaci, koga da bocnete, s kim da započnete svađu. Ja to nisam htio raditi - rekao je i dodao: “Zato sam i ispao nakon tri tjedna jer me izbacila produkcija. Gledali su se glasovi gledatelja i stanara te produkcija. Glasovi publike i stanara su mi išli u prilog, ali čim te produkcija nominira, znači da si izbačen”.

Rekao je kako je publika o njemu imala pozitivno mišljenje, što mu je bilo jako drago jer, kaže, to je značilo da je drugačiji od drugih.

- Kad smo u kući imali javljanja gledatelja, bili su iznenađeni kako sam kulturan, fin i pristojan, tako me publika doživljavala. Ali ja kao takav nisam imao tamo što raditi, jer nisam bio zanimljiv produkciji. Znao sam kako to sve funkcionira, mogao sam se svađati sa svima, ali nisam htio ići protiv svojih načela - rekao je Neven.

Nije mu bilo žao kad je ispao, ali mu je bilo krivo zbog načina na koji je “izletio” iz showa, jer smatra da nije u redu da ga produkcija tako izbaci.

- Ali najviše mi je bilo žao što sam ostavio Aleks u kući. Ona je plakala kad sam ispao. To je bila strašna situacija, nije mogla bez mene. Kad sam izašao, tražio sam način kako da nju izvučem iz kuće, no produkcija je nije htjela pustiti, unatoč mojem inzistiranju - otkrio nam je.

Cigi se zakačio s produkcijom i zbog Branislava Radonića Brendona, koji je hrvatskoj publici postao poznat nakon što se 2011. pojavio u regionalnom “Big Brotheru”. I on je s Ciganovićem sudjelovao u “Parovima”.

Priznao je da tijekom boravka u showu nije prakticirao seks.

- Nisam imao potrebu za tim, kao ni za masturbiranjem - iskren je.

Kaže da ne žali ni za čim. Dapače, drago mu je da je upoznao neke ljude, a s nekima od njih se i danas čuje. Ipak, priznao je da se nekad nije mogao kontrolirati dok je sudjelovao u showu.

- U kući sam nekad bio prost i vulgaran, toga se sramim. Takav show uspije izvući sve najgore iz tebe, možda sam čak i zahvalan što sam izašao tako rano jer tko zna kakav bih bio kasnije - poručio je.

Priznaje da bi bez razmišljanje ponovno sudjelovao u nekom realityju, no kaže da bi se drugačije postavio.

- Ne bih bio toliko miran, dao bih produkciji ono što traži. No ponovno bih imao svoje uvjete - rekao je.

Unatoč njegovoj velikoj želji, nakon “Parova” ga više nisu zvali u nijedan reality.

- Ali su me kontaktirali mnogi koji žele ući u show te me tražili da ih savjetujem koji skandal da naprave kako bi ih primili u kuću - otkriva Neven.

Za sve koji se žele prijaviti u srpski reality, Ciganović ima savjet.

- Neka ne idu tamo ako misle da će tako izgraditi veliku karijeru. Meni to nikad nije bio poriv, sudjelovanje u showu sam shvatio kao zadatak, odnosno posao - poručio je stilist.

Smatra da bi netko opstao u reality showu, treba igrati po pravilima produkcije.

- Tko god kaže da to nije istina i da su svi prirodni tamo, laže – uvjeren je.

