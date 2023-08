Vraća se ozloglašeni Fyre: Kako je propao 'najbolji party ikad' i zašto će ga ponovo organizirati

Festivalska scena postoji već desetljećima, a svakom novom godinom postaje sve popularnija. Woodstock, Lollapalooza, Coachella, samo su neki od primjera legendarnih festivala. I dok se uz njih vežu brojne kontroverze i incidenti, niti jedan od njih nije ni približno loše prošao kao Fyre Festival, ozloglašeni festival iz 2017. godine. Sve je počelo upoznavanjem organizatora Billyja McFarlanda (31) i repera Ja Rulea (47). Uzbuđenim posjetiteljima obećali su zabavu njihovih života, a pružili su im najgore iskustvo ikad.

Foto: Netflix

Billy McFarland i njegov rast u svijetu poduzetništva

Billy McFarland odrastao je u New Jerseyju, u obitelji poduzetnika. Billy je od mladosti htio krenuti stopama svojih roditelja, a to mu je na neki način i uspjelo. Krenuo je na sveučilište Bucknell, ali je nakon samo godinu dana odustao. Oduvijek se Billy predstavljao kao uspješan poduzetnik te je prije 25. godine osnovao više različitih tvrtki koje su dobro poslovale. Za njegovo se ime pročulo 2013. godine kada je osnovao članski klub temeljen na karticama nazvan Magnises. Njegova tvrtka bavila se ekskluzivnih kartica, koje su se mogle dobiti samo uz pozivnicu. Njegov je cilj bio stvoriti karticu sličnu ostalim luksuznim karticama (American Express Centurion, Black i druge).

Foto: Netflix

Novim kupcima obećavao je pristup ekskluzivnim zabavama i VIP događanjima, a od ostalih pogodnosti ponudio im je popuste u skupim restoranima i klubovima. Sve to za 'samo' 250 dolara mjesečno. Kasnije se saznalo kako njegova kartica zapravo nije bila prava te da je koristio kartice koje su korisnici već imali, kopirao je njihov čip i napravio im 'nove' kartice. Svi troškovi su im se vraćali na stare kartice. Također, nikada nije bilo poznato koliko je Magnises imao članova.

Nije dugo prošlo kada su se korisnici počeli žaliti pa je njegova tvrtka krenula propadati. Tada je, 2016. godine, osnovao aplikaciju Fyre Media. Udružio je svoje snage s Jeffreyjom Atkinsonom, poznatijim i kao Ja Rule. Fyre Media fokusirala se na angažiranju slavnih zvijezda za privatne zabave. Kako bi promovirali aplikaciju osnovali su i Fyre Festival na Bahamima.

Početci Fyre Festivala

Krajem 2016. godine je McFarland počeo tražiti investitore za svoju novu aplikaciju, ali i za festival. Uspio ih je pridobiti na svoju stranu, ali uz brojne laži koje su ga sustigle kasnije. U pregovorima s investitorima je tvrdio kako je njegova aplikacija već tada bila vrijedna barem 90 milijuna dolara, a rekao je i kako je prodao Magnises za ogromnih 40 milijuna dolara. Također im je obećao povrat novca u slučaju da festival bude otkazan. Međutim, na kraju se dogodilo nešto puno gore nego otkazivanje festivala.

Foto: Netflix

Billy je festival počeo organizirati iako je imao samo nekoliko mjeseci za to. Svakako se najviše fokusirao na marketing, pomoću kojeg je i privukao ogroman broj posjetitelja. Njegovo glavno sredstvo za promociju festivala bile su slavne zvijezde kojima je plaćao dolazak na Bahame i snimanje promotivnog videa i fotografija. Među njima su se našle i Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandra Ambrosio te Kendall Jenner. Fyre Festival bio je predstavljen kao luksuzno iskustvo, s najboljim pićima, najboljom hranom i smještajem. Prema pisanjima stranih medija, neke od slavnih zvijezda koje su sudjelovale u promociji festivala su po jednoj objavi na Instagramu dobile do 250 tisuća dolara. Dobra promocija privukla je posjetitelje, od kojih su neki svoje ulaznice platili i do 12 tisuća dolara. Festival se rasprodao u samo dva dana. Novce su prikupili od prodaje ulaznica, ali su prihode dobivali i od Carole Jain, investitorice koja im je posudila četiri milijuna dolara. Brojni su organizatore upozoravali da će im biti potrebno i do 12 milijuna dolara, ali je Billy smatrao kako mogu uštedjeti ako većinu naprave sami. I pokušali su, ali neuspješno.

Otok na koji je festival bio smješten su Billy i Ja Rule otkrili sasvim slučajno. Putovali su Ja Ruleovim privatnim zrakoplovom i sletjeli na otok Velika Exuma kako bi natočili gorivo. Tada su ugledali i otok Norman's Cay, koji je nekada pripadao Pablu Escobaru. Brzo su ga kupili i odlučili da će na njemu organizirati festival. Ipak, shvatili su kako na taj otok neće moći dovesti 5000 ljudi koliko su i trebali, nego samo 2000. Tada su dobili dozvolu da festival organiziraju na otoku Velika Exuma.

Pusta obećanja i propast mladog poduzetnika

Višednevna zabava koja se trebala održati dva vikenda, jednom u travnju i jednom u svibnju pretvorila se u pravi pakao. Sve si činilo savršeno. Odmor na na Bahamima, sunčanje po danu, uživanje u koncertima po noći. Dva mjeseca prije festivala počele su prve glasine o nastupima svjetskih senzacija, uključujući Blink-182, Disclosure, Migose i druge. Ipak, ubrzo su se pojavili prvi problemi za organizatore. Producentica Chloe Gordon otputovala je na otok na Bahamima te u New York magazinu opisala svoje iskustvo kada je ugledala napredak Fyrea.

- Bila sam uzbuđena, barem na prvu. Vožnja avionom, voda je izgledala prekrasno, ali sam ubrzo bila upozorena da ne idem u blizinu vode zbog problema s morskim psima. Bio je to znak koji sam, nažalost, promašila. Nakon što smo sletjeli odvezli smo se do mjesta festivala kako bi ga procijenili. Kad smo stigli, prvo sam bila zbunjena. Ovo nije bio privatni kej pun modela koji je nekada bio u vlasništvu Pabla Escobara. Ovo je bilo građevinsko zemljište prekriveno šljunkom i s nekoliko traktora na sve strane. Nije bilo dovoljno prostora za izgradnju svih šatora i zelenih soba koje su im trebale. Nije bilo dugačke i lijepe plaže na kojima su plivale svinje. Međutim, bilo je puno mušica radi kojih sam izgledala kao da imam boginje - napisala je tada Chloe. Dodala je i kako nije znala kako će uspjeti sagraditi festivalsko selo u tako kratkom vremenu.

Foto: Netflix

Organizatori su se naravno odmah obranili i rekli kako će sve biti spremno za posjetitelje. Ali, problemi su se nastavili nizati. O problemima je nekoliko mjeseci prije festivala govorio i logističar Keith. Upozoravao ih je da bi trebali početi razmišljati o zahodima, a ne o manekenkama koje će ih promovirati. U Netflixovom dokumentarcu 'Fyre: Najveći party koji se nikad nije dogodio' je rekao kako nikada nije mislio da na otok Veliku Exumu može stati toliko ljudi koliko ih je trebalo doći.

- Nikad nisam vjerovao da na taj otok može stati više od 1000 ljudi, a trebalo je doći više od 5000. Došao sam na ideju da neke ljude smjestimo na kruzere, ali rekao sam im da bi mogli imati problema s dovođenjem pijanih ljudi na kruzere nakon koncerta. Rekli su mi 'OK, onda ništa od kruzera, svi će biti na otoku, mislimo da je to moguće' - rekao je Keith. Otkrio je i da je nakon ideje o šatorima proveo jednu noć u istom te da mu je to bilo strašno iskustvo, zbog vrućine i komaraca. Na sljedećem je sastanku pričao o svim problemima smještaja, a Billy i ostali su ga odlučili otpustiti. Keith je izgubio svoj posao, a Billy je nastavio sa svojim pothvatom.

Nešto kasnije su zaposlili producenta Yarona Lavija koji je tvrdio kako bi festival mogli organizirati na drugoj lokaciji u manje od dva mjeseca. Ali, nakon brojnih primjedbi kako ništa nije spremno je predložio da se Fyre prebaci za studeni. Billy je odbio. Tada im je Lavi savjetovao da umjesto vila koje su posjetiteljima bile obećane ipak postave šatore. U isto su se vrijeme pojavili i problemi s financiranjem, koje je Billy naposljetku uspio riješiti. Dobio je novac od investitora Ezre Birnbauma koji je zahtijevao da mu kroz 16 dana vrati barem pola milijuna dolara. Billy taj novac nije imao. Tada je počeo uzimati novac od posjetitelja. Svi koji su kupili ulaznice dobili su obavijest da neće moći plaćati gotovinom i karticama nego samo digitalnim narukvicama koje će dobiti na festivalu. Brojni su novce uplatili, a neki su mu dali i do tri tisuće dolara.

Foto: Netflix

Onda se pojavio novi problem sa šatorima. Prvo je Keith rekao kako uvjeti za noćenje u šatoru nisu humani, a onda šatora nije bilo dovoljno. Čak 350 ljudi ostalo bi bez smještaja. Problemi su se javili i kod proračuna za hranu koji se smanjivao. Predviđeno je bilo šest milijuna dolara kako bi se na otok doveli slavni kuhari, ali im je za to ostalo samo milijun dolara. Billy je opet uzeo sve u svoje ruke i odlučio se sam pobrinuti za hranu. Uz to što su organizatori dosta toga pokušavali napraviti sami, kako bi se festival održao su radili i neke bizarne stvari. Jedna od njih dogodila se jedan dan prije festivala. Na otok su bila dostavljena četiri ogromna kontejnera Evian pitke vode. Billy i ostatak ekipe nisu baš marili oko budžeta za vodu. Iz tvrtke Evian su ih nazvali dan prije Fyrea i tražili 175 tisuća dolara za vodu ili će im zapečatiti kontejnere. Tada se Billy obratio producentu događaja, Andyju Kingu.

- Billy me nazvao i rekao kako moram učiniti jednu veliku stvar za ekipu. Budući da sam gej upitao me bih li nekome popu*io i tako riješio problem s vodom. Rekao mi je: popu*iš li šefu prodaje Eviana i nagovoriš da ga odblokira kontejnere s vodom, spasit ćeš festival - rekao je Andy. Otkrio je i da je pristao spasiti njihov tim.

- Ušao sam u ured šefa prodaje i bio spreman napraviti to što je Billy rekao. No, to nije bilo potrebno. Šef je bio ljubazan i rekao mi da će dopustiti korištenje vode ako se obvežemo da će oni biti prvi kojima ćemo platiti za isporučeno na festivalu - dodao je.

Početak katastrofe i propast 'najveće zabave ikad'

Samo dan prije festivala je svoj nastup otkazao Blink-182 iz kojeg su tvrdili da smatraju kako organizatori nisu osigurali dobre uvjete za njihov koncert. U isto vrijeme kada je slavni bend otkazao, počele su prve primjedbe posjetitelja koji su došli dan ranije. Posjetitelji su uzbuđeno stigli na odredište, a uslijedio je šok.

Foto: Twitter

Obećani luksuzni smještaj zapravo su bili bijeli, mali šatori, poslagani jedan do drugog. Da stvar bude gora, neki čak nisu uspjeli dobiti šator jer ih nije bilo dovoljno, a i šatori su bili mokri. Budući da su šatori bili mokri, organizatori su posjetitelje preusmjerili na beach party koji je bio sve, samo ne party. Tada su ih počeli puštati u šatore jer ljudi više nisu htjeli biti na plaži. Kada su svi pohrlili prema smještaju stvorili su se redovi koji su bili nepregledni. 'Masivni kaos', opisivali su posjetitelji festival nakon što ih je dočekalo suprotno od onog što im je obećano. Prvu večer je brojnima nestala prtljaga ili su ju bacili s broda koji ju je prevozio.

Foto: Netflix

Problema su imali i s pristupom vodi, a obećana gurmanska hrana zapravo su bili sendviči sa sirom posluženi u kutijama od stiropora. Za posjetitelje nije bilo dovoljno ni zahoda, nije bilo signala, a manjkalo je i medicinskog osoblja. Nakon velikog broja primjedbi organizatori su odlučili otkazati festival te su se oglasili na društvenim mrežama.

- Zbog okolnosti koje su izvan naše kontrole, fizička infrastruktura nije postavljena na vrijeme pa nismo u mogućnosti ispuniti viziju sigurno i ugodno za naše goste. Festival se odgađa dok ne budemo mogli stvoriti visoko kvalitetno iskustvo koje smo zamislili - rekli su tada.

Nakon što je festival otkazan posjetitelji su krenuli prema aerodromu, na kojemu je bilo opsadno stanje. Prvoj skupini ljudi koja je trebala otići u petak u 1 i 30 ujutro je let bio otkazan. Aerodrom je bio zatvoren pa nisu imali hrane niti vode, a jedna je osoba navodno i preminula radi velikih vrućina. Prvi let za Miami otišao je tek u subotu ujutro.

Osim što su novce izgubili svi posjetitelji, ogromne iznose novca izgubili su i domaći poduzetnici, trgovci, ugostitelji i ostali koji su odlučili pomoći u organizaciji Fyre Festivala. Velik broj radnika koji su pomagali pri izgradnji 'sela' još i danas nisu plaćeni. Isto se dogodilo i jednoj vlasnici restorana koja je pripremala hranu za radnike i organizatore. Neki od njenih radnika su joj čak i prijetili jer ni njima nije bio isplaćen obećan novac. Zato je vlasnica radnicima podijelila svoju ušteđevinu, čak 50 tisuća dolara.

Izlazak iz zatvora uz jamčevinu i novi problemi sa zakonom

Nije prošlo dugo kada su krenule prve tužbe posjetitelja. Nakon što ih se skupilo već dosta počela je istraga protiv McFarlanda, kojeg su optužili za prijevaru. Uhitili su ga 30. lipnja 2017. godine te ga proglasili krivim za prijevaru investitora. Uz to su mu naredili da vrati 26 milijuna dolara. Billy je pristao vratiti novac pa su ga pustili uz jamčevinu.

Netom nakon izlaska iz zatvora je ponovno krenuo s prevarama. Našao je novog partnera u zločinu, Franka, s kojim je prodavao lažne VIP karte za velike festivale, putem maila. Otkrili su ga, a 11. listopada 2018. je bio osuđen na šest godina zatvora. Njegov partner Ja Rule nikada nije bio osuđen za ništa jer je tvrdio kako je ideja većinski bila njegova, ali da nije sudjelovao u organizaciji Fyrea.

Novi pokušaj, ali čini se, neuspješan

Nakon što je proveo četiri godine u zatvoru, McFarlanda su pustili u ožujku 2022. godine. Iako još uvijek duguje novac koji treba vratiti, odlučio je ponovno organizirati Fyre festival. Prije samo nekoliko dana je na TikToku najavio novi Fyre, ovaj put na Karibima.

- Ljudi, ovo je vaša šansa da uđete. Ovo je sve prema čemu sam radio - rekao je u videu. Najavio je i kako su ulaznice u pretprodaji za 499 dolara te da će se festival održati nekada u prosincu 2024. godine. Također je rekao kako je njegova želja dovesti ljude iz cijelog svijeta i ostvariti ono nemoguće. Ulaznica u pretprodaji je bilo samo 100, a u tri dana su se rasprodale, kako stoji na stranici. Naravno, cijena će im narasti i do 7999 dolara.

Kako Billy tvrdi, tijekom boravka u zatvoru je smislio plan na 50 stranica u kojem je detaljno razradio interese Fyre festivala. Od ulaznica u pretprodaji se očekuje da bi mogao zaraditi do 1.2 milijuna dolara, ali novac neće moći zadržati za sebe. Sud mu je naredio da mora vratiti novac investitorima i ostalima koji su pomogli u organizaciji, koji su nakon propasti festivala bili na neki način oštećeni.

