LEGENDARNI FILM

Vraća se popularna 'Mumija'? Fanovi bi uskoro ponovno mogli pratiti avanture hrabrog para...

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Foto: IMDB/screenshot

Obožavatelje poznate filmske franšize oduševila je vijest o navodnom povratku dvojca Ricka i Evelyn koji su poznati po svojim sukobima s mitskim stvorenjima

Na velika platna uskoro se navodno vraća jedna od najpopularnijih filmskih franšiza, 'Mumija', prenosi Deadline. Glumački dvojac Brendan Fraser i Rachel Weisz trebao bi se vratiti ulogama avanturističkog ljubavnog para Ricka O'Connela i Evelyn Carnahan.

Nepoznati izvor za spomenuti medij je ispričao kako će za produkciju navodno biti zaduženi Matt Bettineli-Olpin i Tyler Gillett, redatelji koji se kriju iza imena 'Radio Silence', dok bi scenarij trebao napisati David Coggeshall. Pridružiti bi im se trebao i Sean Daniel, koji je radio i na starijim filmovima iz iste franšize.

Reuters/Pixsell
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Prvi film iz serijala, 'Mumija' izašao je još 1999., a njegov nastavak 'Povratak mumije' 2001. godine. Ovi blockbusteri produkcijske tvrtke Universal, koje je režirao Stephen Sommers, zaradili su preko 400 milijuna dolara. Radnja filma prati avanturista Ricka i knjižničarku Evelyn koji zajedno s njenim nespretnim bratom i mnogim drugim likovima proživljavaju neobične avanture inspirirane egipatskom mitologijom i poviješću.

Osim dva spomenuta filma, 2008. godine snimljen je i treći nastavak 'Mumija: Grobnica zmajskog cara', koji je zaradio 403 milijuna dolara. Režirao ga je Rob Cohen, no od dvoje glavnih glumaca u njemu se pojavio samo Fraser. Uz taj, 2002. godine snimljen je i još jedan 'spinoff'. Riječ je o 'Kralju škorpiona', koji je zaradio 180 milijuna dolara, a naslovnu ulogu utjelovio je Dwayne Johnson.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Svijet 'Mumije' 2017. godine dobio je još jedan nastavak s popularnim Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi, no, iako je donio dobru zaradu, nije dobio istu popularnost.

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Glumac Brendan Fraser, koji se još ranije povukao iz Hollywooda iz osobnih razloga, zdravstvenih problema i optužbe za napad koju je iznio protiv bivšeg predsjednika HFPA-e, u svijet filma vratio se 2022. godine ulogom u hitu 'The Whale', za koju je osvojio i Oscara. Prilikom promocije spomenutog filma, Fraser za Variety izjavio kako je otvoren prema tome da ponovno utjelovi lik odvažnog avanturista iz 'Mumije'.

