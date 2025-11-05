Obožavatelje poznate filmske franšize oduševila je vijest o navodnom povratku dvojca Ricka i Evelyn koji su poznati po svojim sukobima s mitskim stvorenjima
Vraća se popularna 'Mumija'? Fanovi bi uskoro ponovno mogli pratiti avanture hrabrog para...
Na velika platna uskoro se navodno vraća jedna od najpopularnijih filmskih franšiza, 'Mumija', prenosi Deadline. Glumački dvojac Brendan Fraser i Rachel Weisz trebao bi se vratiti ulogama avanturističkog ljubavnog para Ricka O'Connela i Evelyn Carnahan.
Nepoznati izvor za spomenuti medij je ispričao kako će za produkciju navodno biti zaduženi Matt Bettineli-Olpin i Tyler Gillett, redatelji koji se kriju iza imena 'Radio Silence', dok bi scenarij trebao napisati David Coggeshall. Pridružiti bi im se trebao i Sean Daniel, koji je radio i na starijim filmovima iz iste franšize.
Prvi film iz serijala, 'Mumija' izašao je još 1999., a njegov nastavak 'Povratak mumije' 2001. godine. Ovi blockbusteri produkcijske tvrtke Universal, koje je režirao Stephen Sommers, zaradili su preko 400 milijuna dolara. Radnja filma prati avanturista Ricka i knjižničarku Evelyn koji zajedno s njenim nespretnim bratom i mnogim drugim likovima proživljavaju neobične avanture inspirirane egipatskom mitologijom i poviješću.
Osim dva spomenuta filma, 2008. godine snimljen je i treći nastavak 'Mumija: Grobnica zmajskog cara', koji je zaradio 403 milijuna dolara. Režirao ga je Rob Cohen, no od dvoje glavnih glumaca u njemu se pojavio samo Fraser. Uz taj, 2002. godine snimljen je i još jedan 'spinoff'. Riječ je o 'Kralju škorpiona', koji je zaradio 180 milijuna dolara, a naslovnu ulogu utjelovio je Dwayne Johnson.
Svijet 'Mumije' 2017. godine dobio je još jedan nastavak s popularnim Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi, no, iako je donio dobru zaradu, nije dobio istu popularnost.
Glumac Brendan Fraser, koji se još ranije povukao iz Hollywooda iz osobnih razloga, zdravstvenih problema i optužbe za napad koju je iznio protiv bivšeg predsjednika HFPA-e, u svijet filma vratio se 2022. godine ulogom u hitu 'The Whale', za koju je osvojio i Oscara. Prilikom promocije spomenutog filma, Fraser za Variety izjavio kako je otvoren prema tome da ponovno utjelovi lik odvažnog avanturista iz 'Mumije'.
