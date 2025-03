Vraća se poznati voditeljski par! Antonija i Stoka otkrili nam sve tajne iza kulisa game showa

Nove epizode game showa, gdje prava cijena može biti samo jedna, “Dođi, pogodi, osvoji” vratile su se na male ekrane. Od ponedjeljka do srijede već dobro poznati voditeljski duo, Antonija Blaće (45) i Marin Ivanović Stoka (43), čine svaku epizodu posebnijom od druge, a četvrtkom i petkom emitiraju se najbolji trenuci showa. Tipičan dan na setu ispunjen im je pripremama, a zabava i smijeh u studiju počinju i prije nego što se kamere upale.

- Krećemo relativno rano. Baš smo se ispraksirali, ne sjećam se jesmo li ikad išta ponavljali - govori nam Antonija, a Stoka se nadovezuje: “Volim i s publikom razgovarati tako da budemo usklađeni na snimanju i da me ne doživljavaju kao nešto posebno nego kao voditelja s kojim trebaju biti spremni aktivirati se. No izazovno je tijekom svih snimanja zadržati iskren osmijeh, uvijek biti dobro raspoložen”.

Dobro uhodani dvojac uživa zajedno raditi.

- Ovdje vam sve pripreme svijeta ne mogu pomoći. Možeš samo improvizirati i ništa više. Jasno mi je da se radi o malom dnevnom game showu, ali voditeljski je baš zahtjevan. Zahtjevniji od mnogih velikih projekata. Stalno radite isto, a ništa nikad nije isto. Snima se cijeli dan i svaki vam natjecatelj mora biti kao da je prvi. Imamo sreće da su ljudi u 99% slučajeva dragi i dođu jer žele igrati. Dolaze ekipe, obitelji prijatelji. Marin je tu nezamjenjiv, ne mogu vam opisati koliko ga vole i koliko volim raditi s njim. Fantastičan je kolega - kaže Blaće, a njihove različitosti se izvrsno nadopunjuju na setu.

- Sad već stvarno dugo radimo i jako se volimo i dobro se poznajemo na setu. Znam objašnjavati pravilo nekom u nadi da ću mu pomoći, ali ljudi budu pod tremom nekad pa ni ne slušaju niti mogu primiti informaciju. Ne znam kuda bih od nemoći! Uglavnom, borim se i dalje objašnjavati, smiješno je i zabavno, samo pogledam Marina i što ćete nego smijeh - priča nam Blaće kroz smijeh, Stoka se brzo nadovezuje: “Tajna naše dobre suradnje je uvijek biti u službi kraljevne, a moja kraljevna na snimanju je Antonija. Imamo krasnu komunikaciju i poslovnu kemiju, uživam baš raditi s njom”.

Antoniji Blaće nije dugo trebalo da stekne naklonost publike, a njezin prvi žar gotovo 20 godina se nije ugasio.

- Tajna je u tome što obožavam svoj posao i što nikad nije isti - ističe Blaće. Na televiziji se pojavila u prvoj sezoni hrvatskog “Big Brothera” kao natjecateljica 2004., a već u drugoj sezoni showa Šibenčanka uskače u voditeljsku ulogu. Gusti raspored ne predstavlja joj problem.

- Za mene je to sve jedan život, ne gledam to kao odvojene stvari. Sve se to prožima. Meni je moj posao i izlazak i druženje i više me puni nego prazni - govori nam. A nastavlja li u revijalnom tonu te koje nove projekte sprema?

- To je sve još predaleko - kaže Antonija. No zato se Stoka želi vratiti starom rapu, treningu, zdravom životu i onome što su njegovi korijeni.

- Uvijek sam posvećen rapu, malo manje vremena imam uz televizijski angažman, no snimam album, 1. listopada bi trebao izaći old school album kakav sam radio s 22 godine, stari rap. A što se tiče sporta, pripremam također projekt koji bi trebao krenuti u listopadu. Sve slobodno vrijeme posvećujem glazbi. Glazba i sport su moje slobodno vrijeme! A najveća potpora su mi roditelji i pas Buco - dodaje Stoka.