Vraća se serija 'U dobru i zlu': Veljko otkriva nove tajne, a Petra postaje drugačija žena...

Foto: Jeffrey Jemric

Jedna od najpopularnijih domaćih serija, vraća se s novim zapletima i intrigama, uz vrhunsku glumačku postavu

Drama, ljubav, nove tajne i izdaje - sve to čeka gledatelje u novim epizodama serije 'U dobru i zlu', koja se od utorka, 9. rujna ponovno emitira na Novoj TV. Jedna od najpopularnijih domaćih serija, vraća se s novim zapletima i intrigama, uz vrhunsku glumačku postavu koja na setu već vrijedno snima nove nastavke.

Još od prve epizode publiku je zaintrigirao Filip Juričić u ulozi Veljka, uspješnog poduzetnika koji je odlučio otkriti tajnu skrivanu više od dvadeset godina. Sada Veljko više nije toliko moćan i siguran, a iza njegove dugo čuvane tajne otkriva se cijela mreža novih tajni i drama koje prijete uništenju brojnih odnosa. No, on nije jedini čiji lik doživljava promjenu u nadolazećim epizodama.

Foto: Jeffrey Jemric

- Stiže jedna malo drugačija Petra koja je naučila bitne lekcije u životu i odlučila se posvetiti bitnijim stvarima. Ide ka tome da bude bolja, da bude stvarno bolja osoba i da drugima očita bukvice, a ne oni njoj - rekla je Katarina Baban za IN magazin te dodala: 'Meni je ovo najdraži i najzabavniji lik kojeg sam ikad igrala, od samog starta otkad sam pročitala prve epizode!'

Momčilo Otašević, koji tumači ulogu opasnog kriminalca nedavno je doznao da s Petrom ima kćer koja je sada već odrasla osoba. Otkrio je da će njegov lik Crni publiku voditi u nepredvidivom smjeru.

- Kako serija ide dalje, on dolazi na sve luđe ideje. Mislim da bi Crni ustvari volio da ima familiju i da sve što radi zapravo zato radi - rekao je.

Foto: Jeffrey Jemric

