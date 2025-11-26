Vraća se Tajči! Nakon godinu dana pjevat će hrvatskoj publici

Početkom prosinca najveća glazbena zvijezda devedesetih Tajči stiže u domovinu. U Hrvatskoj će se, kako doznajemo, zadržati dovoljno dugo da spoji ugodno s korisnim pa će odraditi zakazanu gažu u Samoboru 6. prosinca, gdje će na ovogodišnjem bajkovitom Adventu nadomak Zagreba zapjevati svoje kultne hitove poput "Hajde da ludujemo", "Moj mali je opasan", "Bube u glavi" i ostale. Ostalo će vrijeme u metropoli Tatjana Matejaš Cameron posvetiti obitelji, s kojom je prije godinu dana provodila svaki trenutak u Lijepoj Našoj.

Upravo je Samobor podsjeća na gradić u kojem danas živi sa sinovima Danteom, Evanom i Blaisom.

- Ja sam u predgrađu Nashvillea, to je kao Samobor Zagrebu. Tu smo se doselili zato što ima puno studija, tu sam dolazila snimati, a i škole su jako dobre. I kad su moji dečki išli u školu, to je bilo dobro. Ja se ovdje stvarno opustim, mali je grad pa te i ovdje prepoznaju, ali nekako imam ovdje i svoje dvorište i Lunu, ja sam tu odgojila djecu i tu se osjećam kao doma - rekla je pjevačica za "IN magazin".

Zagreb: Održan tradicionalni koncert "Božić u Ciboni" | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nakon što je 1990. s "Hajde da ludujemo" osvojila Euroviziju i postala zvijezda, preselila se u SAD i počela stvarati iznova. Danas u miru piše, pjeva i surađuje s lokalnim glazbenicima, bez pritiska i tempa kakvi su je nekad pratili.

- Mogu otići na songwriters round bez opterećenja da će me netko snimiti. Promijenila sam 3-4 stila glazbe. Mogu pjevati američki soul, country i u svojim koncertima uvijek ubacim - ja ih naučim s obzirom na to da je čokolada internacionalna riječ - pa pjevaju 'Čokolada, to mi se dopada' - priznala je Tajči.

Zagreb: Koncert "Veliko purgersko srce" u KD Vatroslav Lisinski | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako je Amerika njezin dom već godinama, Hrvatska i dalje ima posebno mjesto u srcu. Sinovi često s njom putuju, a svaki posjet domovini za njih je prava mala obiteljska avantura.

- Hrvatska ima puno zajedništva. Uvijek je velik obiteljski osjećaj kad odemo tamo. Hrana, ljudi, uvijek je to zajednica, okupljanje kad dođemo. Idemo kako bismo se povezali s našim korijenima. I zbog bake - rekli su Dante i Evan.

A kad je riječ o hrani, ne moraju dugo razmišljati. Ćevapi i palačinke su im najukusniji.

Kad je prije sedam godina izgubila supruga Matthewa, koji je preminuo od karcinoma pluća, glazba i njezina zajednica "vratili" su je u život.

- Bilo mi je teško, mjesec dana se nisam micala iz kreveta i Kimbros je bio prvo mjesto gdje sam otišla, među svoje - zaključila je Tajči.

Foto: Facebook/24sata