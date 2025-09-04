Obavijesti

NOVA DOZA ZABAVE I IZNENAĐENJA

Vraća se 'Večera za 5'! Evo što vas sve čeka od ponedjeljka

Vraća se 'Večera za 5'! Evo što vas sve čeka od ponedjeljka
Foto: RTL

Nakon ljetne stanke, vrijeme je da gledatelji upoznaju nove kandidate. Živopisni domaćini predstavit će im nove recepte i ugostiti ih u svojim domovima u Županji i okolici

Od ponedjeljka, 8. rujna od 18 sati, gledatelji mogu uživati u novim epizodama omiljenog kulinarsko-zabavnog showa 'Večera za 5'! Nove epizode garantiraju novu dozu zabave, druženja i kulinarskih izazova, a gledatelje očekuju zanimljivi domaćini, svježi kulinarski trenuci i mnoštvo neočekivanih iznenađenja koja će dodatno obogatiti večernje druženje uz male ekrane.

POBJEDNICA 'SAVRŠENOG' Vanja kuha u zadnjoj epizodi ove sezone Večere za 5! 'Valjda se Selma i Milica neće svađati'
Vanja kuha u zadnjoj epizodi ove sezone Večere za 5! 'Valjda se Selma i Milica neće svađati'

Omiljena emisija iz sezone u sezonu privlači gledatelje, a njezina popularnost pravi je fenomen u televizijskom eteru. 'Večera za 5' fokusirana je na pokazivanje raznolikosti kuhinja diljem Lijepe Naše, ali i pokazivanjem vještina i preferencija kandidata, amaterskih kuhara koji rado prezentiraju jela nastala u toplini njihovih domova.

A sada, nakon ljetne stanke, vrijeme je da gledatelji upoznaju nove kandidate - živopisni domaćini predstavit će im nove recepte i ugostiti ih u svojim domovima u Županji i okolici.

Foto: RTL

U Slavoniji će se na jelovniku naći tradicionalna jela poput kotlovine, svinjskog pečenja, lungića, starinskog kolača s makom i Pavlove torte, ali i ona manje tradicionalna jela kao, primjerice, ravioli punjeni šunkom i sirom u umaku od bundeve, košarice s kremom od avokada ili, pak, torta s kremom od pistacija.

Foto: RTL

U drugom tjednu za stol sjedaju nogometašice, koje osim što su uspješne u sportu, pokazuju i da znaju biti odlične domaćice. Gledatelji će imati priliku upoznati njihove kulinarske talente, ali i vidjeti kako se sportski duh i timska energija mogu prenijeti i u kuhinju! Treći tjedan rezerviran je za zanimljive natjecatelje sa sjevera Hrvatske, čije će različite osobnosti, ideje i kulinarski pristupi unijeti dodatnu energiju i osvježenje u emisiju.

Foto: RTL

Nove epizode donose upravo ono što poklonici 'Večere za 5' očekuju – raznolikost, autentične domaćine i tople priče, ali i osvježene trenutke koji jamče da ni jedan tjedan neće biti isti. Uz dobro poznati format i novu dozu energije, gledatelje čekaju nezaboravne večere, smijeh i druženje za pamćenje.

Foto: RTL

Zato ne propustite pratiti 'Večeru za 5' od ponedjeljka do petka u 18 sati na RTL-u! Epizoda je dostupna i 24 sata ranije na platformi Voyo.

