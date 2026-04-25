Vraćaju se 'Djevojke s Beverly Hillsa'? Komedija iz 90-ih mogla bi se vratiti na ekrane

Peacock je ipak odustao od filma 'Djevojke s Beverly Hillsa' iz 1995. godine, u kojem je, kao i u prvotnoj verziji, trebala glumiti Alicia Silverstone. Iako je streaming servis je odustao od projekta, navodno ima drugih koji su zainteresirani za njega.

CBS Studios i Paramount navodno su zainteresiran za reboot ove popularne romantične komedije jer smatraju kako će publika s veseljem dočekati tu ideju.

Radnja, inspirirana originalnim filmom, u kojem su glumili i Paul Rudd, Stacey Dash i pokojna Brittany Murphy, fokusirala bi se na lik Cher Horowitz kojeg tumači Silverstone. Projekt okuplja niz poznatih imena, uključujući i Silverstone kao izvršnu producenticu, te Amy Heckerling, koja je napisala i režirala film iz 1995. godine.

U travnju su počele kružiti vijesti o rebootu, a Alicia Silverstone je izjavila kako je jako uzbuđena.

- Totalno sam zbunjena… ali na dobar način - rekla je. Prošle je godine izjavila kako ju fascinira dugotrajna popularnost ovog filma.

Inače, 'Djevojke s Beverly Hillsa' (originalno 'Clueless') je djelomično temeljen na romanu Emma Jane Austen.