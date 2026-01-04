Obavijesti

News

U ORGANIZACIJI HRVATSKOG RADIJA

Pobijedila u Zagrebu u 'teškoj' nagradnoj igri: Stajala je 14 sati na zimi da sinu osigura fakultet

Piše Iva Tomas,
Foto: Hrvatski radio

Ruka je morala ostati ravna, bez savijanja u laktu, a svaka dva sata natjecatelji su imali pravo na desetominutnu pauzu. Tijekom dana većina sudionika je diskvalificirana ili je sama odustala

U sklopu maratonskog programa Hrvatskog radija povodom stote godišnjice postojana, organizirali su nagradnu igru 'Sto na kvadrat'  na društvenim mrežama Drugog programa Hrvatskog radija. Od 22 natjecatelja koja su započeli ovaj izazov u subotu u Bogovićevoj, iza 23 sata su ostale samo dvije natjecateljice, piše Jutarnji list.

Foto: Radio Sljeme

Iako su više sati stajale na hladnoći s dlanom na plastičnoj kupoli, finalistice Tina i Andrijana odbile su mogućnost podjele nagrade. Iznos od 10 tisuća eura na kraju je kući ponijela Andrijana Pocrnić, nakon više od 14 sati borbe.

KAKO JE SVE KRENULO Hrvatski radio ove godine slavi 100. rođendan: Od Markova trga do Guinnessova rekorda
Hrvatski radio ove godine slavi 100. rođendan: Od Markova trga do Guinnessova rekorda

U nagradnoj su igri slušatelji u eteru pogađali odgovore na postavljene izazove na društvenim mrežama HR2. Dvadeset i dvoje od njih proglašeno je finalistima te im je omogućeno sudjelovanje u nagradnoj igri, s nagradom od 10 tisuća eura. Izazov je započeo u subotu u 9 ujutro.

Foto: Radio Sljeme

Ovo su bila pravila igre: finalisti se natječu tko će dulje držati dlan na plastičnoj kupoli postavljenoj u Bogovićevoj ulici. Ruka je morala ostati ravna, bez savijanja u laktu, a svaka dva sata natjecatelji su imali pravo na desetominutnu pauzu. Tijekom dana većina sudionika je diskvalificirana ili je sama odustala pa su ostali samo najuporniji.

VODIČ KROZ VELIKE PROMJENE Odsad možete tražiti besplatni račun. Kako do njega? 'Nemojte dopustiti da vam izbiju novac...'
Odsad možete tražiti besplatni račun. Kako do njega? 'Nemojte dopustiti da vam izbiju novac...'

- Ljudi uporno drže ruku na ovoj hladnoj zimskoj kugli. Mi zaista navijamo za sve jer to nije lako. Već je pitanje motivacije – tko je i zbog čega odlučio ostati do kraja. Jako je hladno, nije lako ni šetati, a kamoli stajati na mjestu, izjavila je tijekom natjecanja glavna urednica Hrvatskog radija Eliana Čandrlić Glibota.

Foto: Radio Sljeme

- Nisam vjerovala da mogu izdržati tako dugo. Mislila sam da ću odustati nakon 15 minuta. Ovo mi je šok, rekla je pobjednica Andrijana novinarima oko 21 sat, a samo dva sata nakon i službeno je postala bogatija za 10 tisuća eura, koje je, kako kaže, osvojila za studij svog sina.

